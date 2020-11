¿Por qué es tan importante la higiene bucal frente al covid-19?

Tener una correcta higiene bucal es la parte de la prevención primaria mas importante para prevenir las enfermedades orales mas comunes como las caries y la inflamación de las encías. Sin embargo, respetar un correcto protocolo de higiene nos podría ayudar ahora más que nunca en la prevención de la difusión del virus covid-19.

Como higienista dental siempre señalo que no solo tenemos que realizar unos tratamientos específicos típicos de nuestra profesión (Tartrectomias, mantenimientos periodontales etc etc..), sino también promover la correcta higiene dental dando clases con unas pautas específicas a los pacientes para que ellos mismos puedan mantener una condición de salud óptima en el tiempo.

Estas son las pautas mas importantes para que en estos tiempos tan duros podamos mejorar con unos simples cuidados la propagación del virus a través de nuestra boca.

- Cepillado tres veces al día con un cepillo manual o eléctrico sin olvidar de secar las cerdas del mismo (la humedad favorece la proliferación de bacterias, virus y hongos). Al guardarlo tenemos que colocar el cepillo en posición vertical y, muy importante, no juntarlo a los otros cepillo de la familia para no contaminarlas entre ellos.

- Cambiar el cepillo cada dos meses en ausencia de enfermedades y cambiarlo siempre si habéis tenido o estáis pasando la infección por covid-19. Los agentes patógenos pueden contaminar los filamentos del cepillo y generar contaminaciones cruzada aunque tenga menos de tres meses, por eso es muy importante no olvidarse de cambiar el cepillo siguiendo los intervalos aconsejados.

- Una correcta higiene tiene que ir acompañada del auxilio de instrumentales interdentales, dado que los filamentos del cepillo no llegan a todas las posibles localizaciones orales. También es de fundamental importancia utilizar cinta dental, hilo dental, seda o superfloss. Si es necesario, algún miembro de la familia con adecuada protección puede ayudar a los pacientes sensibles a realizar estas actividades de higiene bucodental si no pueden por sí solos respetar estas pautas (pacientes mayores y descapacitados)

Otros complementos que se pueden usar son el Irrigador bucal (Waterpik o aparato de agua a presión) útil para paciente con ortodoncia y prótesis fija y el raspador lingual. Nuestra cavidad bucal alberga 100 millones de bacteria y la lengua representa unas de las estructuras anatómicas donde podrían aparecer mas acúmulos de microorganismos. Por eso, hay que rasparla dos veces al día con movimientos de dentro hacia fuera.

- Hay que utilizar pastas dentífricas farmacéuticas siempre testadas para asegurar que lleven una concentración de flúor necesaria según nuestras edades. Y terminaremos con un colutorio, aunque es muy importante recordar que nunca sustituirá al cepillo dental. Entre ellos se recomienda el uso de un colutorio de (CPC) cetilpiridinio, el cual actúa como detergente antiséptico de uso diario ayudando a disminuir la carga viral de la cavidad bucal con el objetivo de prevenir la transmisión de enfermedades víricas, teniendo una sustantividad de entre tres a cinco horas.