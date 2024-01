¿Por qué me llegan mensajes personalizados de páginas o anuncios que no he visitado?

Se trata de la Inteligencia Artificial que recaba y cruza datos no solo de tus visitas o de la información que das al realizar una compra o clicar en una página, también te monitoriza en las redes sociales y sabe qué te gusta y cuándo, y hasta tu clase social o tus aspiraciones. Una valiosísima información para las empresas, para optimizar sus políticas de marketing y ventas y que finalmente proporciona ventajas tanto para las compañías como para el consumidor.

Más allá de las cookies

Procesos de captación de información que ya se realizaban con las cookies ahora son mucho más precisos. Hasta hace muy poco sonaba a algo casi de ciencia ficción, en los dos últimos años su introducción en general y en el marketing ha sido espectacular. “Se está utilizando en la segmentación de perfiles para personalizar la publicidad, que sea más contextualizada de acuerdo a las necesidades que tiene un usuario específico” explica a COPE Nacho Somalo experto en comercio electrónico y marketing.

Lo primero es identificar al cliente y hasta ahora se hacía con las famosas cookies, por ejemplo, si miro un artículo de coches en una web me coloca una cookie que me identifica como interesado en coches y se me presentarán publicidades en torno a ese interés. Pero ahora borrando esas “galletitas” no vamos a evitar esas molestas publicidades que nos aparecen de repente porque "se ha producido una evolución tecnológica y se identifica al usuario por login”, nos logeamos “cuando entramos en LinkedIn, en Google ...no se identifica ya a un ordenador, sino a nosotros, por lo tanto, va acumulando más información, la IA la analiza y ve dónde es más vulnerable la publicidad y a partir de ahí ofrece al individuo la que va a proporcionar un retorno mayor al anunciante”.

Un mensaje con fondo rosa

Atrás han quedado las formas tradicionales de investigación de mercados como las encuestas o la compra de datos, las empresas obtienen información que proporciona el propio cliente de manera voluntaria o involuntaria. Si se hace una campaña publicitaria con un sorteo, para ver un vídeo se piden sus datos, esa información se almacena y ya facilita el contacto para realizar una comunicación directa.

Y además se monitoriza “tan sencillo como si he hecho una campaña de publicidad y clica en mi banner, puedo hacer un seguimiento de dónde ha pinchado, en qué momento, desde qué país y el tiempo que está en mi web, en cada sección, en cada producto...es como si tuviera una cámara en el centro comercial y veo lo que mira, cuanto tiempo…, desde que entra hasta que se marcha” comenta Ana Jiménez profesora de marketing de la UOC.”

Antes decíamos: mi segmento de mercado es un consumidor de entre 25 y 40 años, mujer, etc. ¡Pues ya no!, mi consumidor se llama María, María tiene 25 años, de hecho, los cumple en agosto, le encanta viajar…, porque obtenemos información también de lo que publica en redes sociales”. Se tiene un conocimiento del cliente superpreciso y es tal que “le puedo enviar un correo electrónico que diga “querida María” y el fondo vaya en rosa porque le encanta el rosa y no en verde porque lo odia”

¿A quién beneficia?

Las empresas buscan una relación con el cliente a largo plazo, no es solo el momento de la compra sino la post compra, lo que se conoce como fidelizar al consumidor y mejorar la imagen de marca mediante las opiniones de los usuarios. Se utiliza la IA para mejorar canales de comunicación y relación que son muy útiles en ambas direcciones. Ante cualquier problema esperamos como compradores una respuesta rápida y efectiva. Si necesito una asistencia técnica o comunicar una incidencia o una queja, lo soluciona en primera instancia un bot, “de repente estoy haciendo una compra y necesito ayuda, hay un asistente virtual que en dos minutos me está dando respuesta a lo que necesito, y tal cual se lo voy explicando me va dando respuestas muy coherentes”. Y todos los expertos coinciden, “nos queda mucho por ver”.