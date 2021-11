Acostarnos más tarde de las 23.00 aumenta el riesgo de tener problemas de corazón

Muchas veces habremos pensado que dormimos poco e insuficiente. Nos levantamos cansados habiendo dormido más de 6 horas y no encontramos la razón de por qué seguimos así, cuando, en principio, debe ser de otro modo. Las horas de sueño recomendadas para un adulto están entre 7-8 diarias, e intentar cumplirlas en su totalidad supondrá, tarde o temprano, beneficios para nuestra salud. Varios proyectos e investigaciones sobre el sueño, descanso y salud cardiovascular apuntan que, la hora a la que nos vamos a dormir influye en nuestro corazón.

Según un estudio publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), “European Heart Journal - Digital Health”, acostarse entre las 22:00 y las 23:00 disminuye el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca, si lo comparamos con las horas más tardías o tempranas. Para el estudio que se realizó, los diversos investigadores recopilaron datos sobre los tiempos de sueño y vigilia con la ayuda de un dispositivo similar a un reloj de pulsera que usaban los voluntarios en el proyecto.

“El cuerpo tiene un reloj interno de 24 horas llamado ritmo circadiano, el cual ayuda a regular las diferentes actividades físicas y mentales. Aunque no podemos establecer una causalidad a raíz del estudio, los resultados sí sugieren que horas tempranas o tardías de irse a dormir tienen más probabilidades de alterar el reloj del cuerpo, con consecuencias negativas para la salud cardíaca”, explica el neurocientífico en la Universidad de Exter (Reino Unido) que participó en el estudio, David Plans.





Estos científicos de Europa han comentado que la investigación sobre los vínculos entre el sueño y la salud de nuestro corazón se basa en recuerdos confusos. En el estudio, además, se utilizó dispositivos de acelerómetro de muñeca que pusieron a más de 88.000 personas para poder monitorear con más precisión los patrones de sueño.

El estudio examinó a todas esas personas en Gran Bretaña entre 2006 y 2010, donde alrededor del 58% eran mujeres y la edad promedio se situaba en los 61 años. Estos investigadores y científicos también analizaron factores como el tabaquismo, diabetes o el colesterol alto, factores que de una manera u otra, alteraban el sueño y descanso de los participantes. Los datos sobre los tiempos para conciliar el sueño y despertarse se recopilaron durante siete días y se encontró que, más de 3.000 personas del proyecto desarrollaron enfermedades cardiovasculares : un ataque cardíaco, derrame cerebral o arterias más estrechas. Esa tasa fue más alta en aquellos que se fueron a dormir a la medianoche pero, en cambio, fue más baja en aquellos que se quedaron dormidos entre las 22:00 y las 23:00. El riesgo, por tanto, fue de un 25% mayor entre los que se quedaron dormidos a medianoche en comparación con los que se fueron antes a la cama, y un 24% de riesgo también si se quedaban dormidos antes de las 10 de la noche.

Plans señalaba también que no estaban claras las razones de la mayor asociación observada entre el inicio del sueño y las enfermedades cardiovasculares en las mujeres: Puede ser que haya una diferencia de sexo en la forma en que el sistema endocrino responde a una alteración del ritmo circadiano. Otra de las posibilidades es que la mayor edad de los participantes en el estudio sea un factor de confusión, ya que el riesgo cardiovascular de las mujeres aumenta después de la menopausia”.

Acuéstate y levántate antes

Podemos adelantar unos minutos el despertador y una de las recomendaciones de varios investigadores para poder levantarnos sin problema es exponernos a la luz natural al comienzo del día.

Las primeras señales de fatig a son importantes, y más concretamente el bostezo, así que si empezamos a bostezar y son más de las 22:00, debemos ir a dormir lo antes posible.

La cafeína no nos vendrá nada bien si la tomamos a partir de las 6-7 de la tarde. Estaremos más nerviosos y no nos dejará irnos a la cama a la hora que es debido, y como consecuencia, no descansaremos de una forma óptima.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares siguen siendo las principales causas de muerte en todo el mundo, con unos 18 millones de fallecimientos cada año. Más de cuatro de cada cinco muertes se deben a ataques cardíacos y un tercio de ellos les sucede a personas menores de 70 años. Además, es la principal causa de muertes para hombres y mujeres en general, por lo que un mejor horario para dormir es lo que todos debemos cambiar y reducir, de ese modo, el riesgo de padecer algunas de las enfermedades más importantes y que más nos afectan.