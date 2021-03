Esta es la polémica prueba de ortografía para ser Policía Nacional: ¿podrías superarla?

Este sábado tuvieron lugar los exámenes de acceso a la escala básica de la Policía Nacional en hasta 16 ciudades españolas. Casi 17.000 aspirantes se examinaron, con distintas pruebas a superar: conocimientos, test de personalidad, prueba voluntaria de idioma... y también ortografía. Esta última no ha pasado desapercibida, ya que su modus operandi ha provocado una gran indignación.

Para muestra, la carta que un filólogo que se dedica a preparar a los opositores, Cristóbal González, ha hecho llegar a ABC. En ella, manifiesta su descontento por el método del examen de ortografía al que se sometieron los candidatos a Policía Nacional. ¿Por qué? Se solicitó responder en ocho minutos si 100 palabras elegidas al azar formaban parte o no del Diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, la prueba no consistía en alertar de errores ortográficos.

POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID.

De ahí que palabras como 'outlet', 'prepago' o 'resetear' no eran correctas a pesar de estar bien escritas, porque la RAE no las contempla. Así, otras palabras que a primera vista podrían parecer erróneas, como 'almóndiga', 'otubre' o 'usufruto', eran acertadas según lo que pedía la prueba: determinar qué palabras de las enumeradas en el examen están presentes en el diccionario español.

“La prueba, con este modo de corrección, pierde todo su sentido; no en vano, es imposible saberse el Diccionario entero, cerca de 100.000 palabras, para determinar qué vocablos están en él y cuáles no”, expone Cristóbal González en su misiva a ABC. Su conclusión es que “el objetivo de la prueba de Ortografía no es establecer como criterio básico que un funcionario disponga de unos consolidados conocimientos del idioma que ha de emplear para sus cometidos profesionales, sino establecer una forma fácil de cribar, de fijar un corte entre quienes siguen en el proceso y quienes no”.

“Elaborar una prueba ortográfica que mida realmente los conocimientos de nuestro idioma” es la asignatura pendiente que, para el filólogo, tiene la Policía Nacional. Para comprobar si esta parte de las pruebas de acceso al cuerpo fue o no tan difícil como se afirma, puedes intentar resolverla observándola aquí debajo. Cada error resta un punto y no es obligatorio resolver la condición de la totalidad de las 100 palabras. Recordamos que hay que determinar si la palabra figura o no en el Diccionario de la Lengua Española.