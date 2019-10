La Policía alerta del auge de estos billetes falsos y explica cómo distinguirlos

La Policía ha lanzado un mensaje para alertar del auge de un nuevo tipo de billetes falsos que se están multiplicando en España en las últimas fechas. Se trata de billetes utilizados en el rodaje de anuncios o películas y que están circulando entre los usuarios.

Por eso, los agentes han decidido publicar un vídeo en el que explican un sencillo método para evitar que te cuelen uno de esos billetes falsos.

"Hemos detectado la aparición de las siguientes reproducciones ilegales. Aquí tenemos dos reproducciones ilegales del billete de 10 euros. Se puede apreciar que es una reproducción ilegal porque aparece esta frase en inglés que dice: 'This is not legal', esto no es legal. Lo dice aquí perfectamente, en una letra al lado de las letras del Banco Central Europeo. Lo pone en el anverso y en el reverso.

"Aunque son de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir (en uno de sus laterales, en letra pequeña, aparece escrito en inglés que no es de curso legal), están afectando a comercios y consumidores".

"Nuestros investigadores han confirmado que las falsificaciones se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 €), pero las de 5 y 10 € son las más habituales, dado que se les presta menos atención por tener menor valor".

"Estos billetes falsos, en un principio destinados a películas y anuncios publicitarios, están siendo utilizados para realizar pagos, lo que puede constituir un DELITO.

En caso de detectar alguno, puede presentarse en cualquier comisaría de Policía Nacional para su retirada".