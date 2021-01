Pilar Rubio y Sergio Ramos suman un miembro más a su familia y las redes se vuelcan en apoyarles

Pilar Rubio ha sumado un nuevo miembro en la familia. Se llama Lobo y es un perro que va a alegrar los días a la familia de la presentadora y del futbolista. Lo ha hecho público a través de una publicación en su Instagram donde podemos verla junto a dos de sus hijos y con este nuevo integrante que hará que estén muy entretenidos con él. Sin duda, una noticia que ha alegrado muchísimo a sus cuatro hijos en este fin de semana.

El año pasado, Pilar Rubio daba a luz a su cuarto hijo, Máximo Adriano. Los dos tortolitos salían del hospital con una sonrisa de oreja a oreja junto a sus cuatro hijos al completo y aseguraban que ya no tendrían más descendencia. A las poco semanas, la presentadora de televisión lucía en 'El Hormiguero' y en redes sociales el tipazo que se le había quedado tras el parto.

Una pareja feliz y consolidada en el panorama mediático

Es por eso que Sergio Ramos y Pilar Rubio están viviendo uno de los momentos más felices con sus cuatro hijos y con este miembro nuevo en la familia que va a hacer que estén entretenidos día, tarde y noche. Los dos hijos que se ven en el vídeo que ha colgado la colaboradora se mueren de ganar por jugar con él y vemos como lo tratan con un cariño excepcional.

Parece que los dos enamorados no tenían suficiente con sus cuatro hijos que han decidido aumentar la familia con este cachorrito para que todos tengan una ocupación común. No hay duda de que tanto Pilar y Sergio han formado la familia que siempre soñaron y ahora, les toca disfrutar de ella. Además, profesan constantemente su amor a través de redes sociales.Sin ir más lejos, el pasado 12 de octubre, con motivo del día del Pilar, el futbolista del Real Madrid dedicaba unas palabras de de amor a su mujer con motivo de su santo. Ese día, Ramos estaba concentrado con la Selección Española de Fútbol, y quiso mandar un mensaje bonito a la madre de sus hijos.

"No se trata solo de felicitar el santo, sino de felicitar vida y agradecer amor. Gracias, mi vida por ser tú, ser conmigo y ser con nuestra familia. Te quiero con locura. Happy saint day, my love! Love you to pieces!", escribía.