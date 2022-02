Piden regular con criterios clínicos y sanitarios la publicidad sanitaria

Los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios piden regular la publicidad sanitaria para garantizar que los mensajes y la información que se difunda atienda a criterios "estrictamente clínicos y sanitarios".

En un comunicado, los presidentes de estas organizaciones insisten al Gobierno en la necesidad de una normativa nacional que garantice que la publicidad de índole sanitaria se base únicamente en criterios clínicos, rigurosos, veraces, prudentes y comprensibles, basados en la ética y la evidencia científica, que eviten confundir al ciudadano.

Además, urgen a crear un marco normativo que impida que tanto los anuncios emitidos en los medios como los mensajes de influencers contengan publicidad falsa, no tengan autorizaciones sanitarias o sean productos sin evidencia científica.

Los Consejos denuncian que se están promocionando artículos, medicamentos y tratamientos en la red que requieren prescripción, ejecución, dispensación y seguimiento por parte de profesionales sanitarios por los riesgos que pueden conllevar para la salud.

La seguridad del paciente en internet es una batalla que los farmacéuticos españoles llevamos liderando muchos años", señala Jesús Aguilar Santamaría, que reclama la creación de "un plan nacional para la seguridad del paciente en internet que evite la venta ilegal de medicamentos, las falsificaciones y controle la publicidad engañosa, los bulos y la desinformación.

Por su parte, Óscar Castro Reino, representante de los dentistas, considera que "no es admisible que no exista prácticamente ninguna restricción legal en este tipo de publicidad, de tal forma que, sea o no veraz y, en ocasiones, engañosa, pueda distribuirse libremente sin apenas ningún control.

Desde el sector médico, Tomás Cobo, señala que "se deben denunciar todos esos casos y concienciar a la población para que acuda a fuentes fiables basadas en evidencia científica, alejadas de quienes solo buscan la confusión y la desinformación. EFE

aaa.oli/fg