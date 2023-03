El nuevo medicamento para dejar de fumar, agotado en menos de un mes: "Notaba los efectos"

Se acaba de cumplir poco más de un mes desde que el ministerio de Sanidad comenzó a financiar un nuevo medicamento para dejar de fumar: el Todacitan. Este es, actualmente, el único fármaco subvencionado para los fumadores que abandonar un vicio que es muy nocivo: mira, según la Sociedad Española de Neumología, cada año mueren en nuestro país unas 60.000 personasdebido al tabaquismo.

En los últimos años se ha ido reduciendo el consumo de tabaco pero, todavía hoy, uno de cada cuatro españoles fuma a diario. En el caso de las mujeres, son un 16% las que tienen este hábito.Una adicción que se puede curar en 25 días que es lo que dura el tratamiento con Todacitan. El problema ahora es encontrarlo en las farmacias. Ahora mismo, de norte a sur del país, y de este a oeste, es prácticamente imposible encontrar una caja de Todacitan. Ni rastro de este medicamento en la mayoría de las más de 22.000 farmacias que hay en España. Menos de un mes ha tardado en agotarse este medicamento para dejar de fumar. Y, ¿qué dice el Ministerio de Sanidad? Pues se justifica asegurando que la compañía que produce este fármaco no está siendo capaz de atender este pico de demanda.

El Todacitan: ¿es efectivo o no?

Un incremento que se está registrando desde que la Seguridad Social subvenciona el tratamiento para dejar de fumar porque el Todacitan ya se comercializaba en España desde noviembre de 2021. Lo que ocurre ahora es que el precio es considerablemente inferior. Pero, es ¿efectivo este medicamento? Una de las claves es su compuesto: la citisina, que es una sustancia vegetal. Es decir, se trata de un fármaco que no contiene nicotina. Por este motivo, el fumador va reduciendo su dependencia al tabaco y, por tanto, también su ansiedad. Eso es lo que dice la teoría. ¿Y en la práctica? ¿Es realmente tan bueno el Todacitan? Para resolver esta duda Herrera en COPE ha extrevistado a Rubén Benito, de 29 años, vive en Madrid, y ayer terminó este tratamiento.

La pregunta principal que le han hecho al entrevistado es si aún seguía teniendo ganas de fumar. A lo que Rubén ha respondido tajantemente que "no". "Alguna vez por hábito no, pero ganas de fumar no. No tengo ganas de hacerlo porque tenía ganas de hacerlo", resaltaba, dando a entender que sí que había funcionado el tratamiento. "Al principio te dan la caja, tienes 100 pastillas y te tienes que tomar del primer día 6, el segundo día otras 6, el tercer día otras 6, e ir bajando la dosis cada día que pasa. Lo mismo te puedes tirar una semana tomándote 5 pastillas al día cada 2 horas y media, luego más adelante bajas a 3 pastillas, luego a 2, hasta que al final se te va olvidando tomar las pastillas y te das cuenta que ya no tienes ganas de fumar, y yo ya he terminado por ejemplo", contaba, haciendo referencia a los pasos que había que seguir durante el tratamiento.

Rubén contaba con humor que, además de quitarte esa ansiedad y ganas de fumar, "no te da mala leche", ya que cuando antes intentaba dejarlo, él se daba cuenta que se ponía muy nervioso. Sin embargo, ahora esa sensación ha cambiado: "Ahora mismo es como que no sientes ese mono, por así decirlo". Además, el protagonista ha contado que él fumaba desde los 17 años, pero que al día podía gastar un paquete entero. "La motivación la he tenido esta vez, antes no la tenía. Eso es la clave de que al final lleve un mes casi sin fumar. No tiene nada que ver con el método que utilice. Al fin y al cabo esto es una ayuda para paliar los síntomas", destacaba, resaltando y haciendo hincapié en la motivación que hay que tener para dejar de fumar.