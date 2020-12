Pepe Reina no se contiene al escuchar a Vicente Vallés analizar las advertencias de Echenique

El futbolista español Pepe Reina ha explotado y ha compartido en su perfil Twitter un vídeo con un montaje de las diferentes opiniones que Vicente Vallés ha dedicado al tema de los Presupuestos Generales entre las cuales aparecen algunas advertencias del portavoz de Podemos, Pablo Echenique.

En el montaje se puede ver el presentador de informativos de Antena 3 que presenta la lista de partidos que han apoyado las cuentas del Estado: 11 partidos donde aparecen los partidos independentistas catalanes y vascos. “Con estos compañeros de viaje el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consolida su poder” ha afirmado Vicente Vallés.

El primer político que aparece en el montaje de Pepe Reina es el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que avisaba en el Congreso de “no gastar toda la rabia tan rápido que aún quedan tres largos años y posiblemente muchos más”. Vicente Vallés se pregunta si hay algo detrás del apoyo de los partidos independentistas a los Presupuestos Generales.

Situación actual definida OBJETIVAMENTE!!

Saquen sus propias conclusiones... pic.twitter.com/y4luLpXezM — Pepe Reina (@PReina25) December 4, 2020

El mensaje de Pepe Reina tras el apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales

En el vídeo de Pepe Reina aparece a continuación la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que se pregunta lo mismo del presentador de informativos de Antena 3: “¿Por qué apoya Otegi estos presupuestos? ¿Por qué quiere apoyar Junqueras estos presupuestos?”. Y ha añadido que el objetivo de estos dos partidos es “romper España y salir corriendo de este país”.

Y el montaje, que ha compartido el futbolista Pepe Reina en redes, concluye con la intervención de Gabriel Rufián que confirma la teoría de Inés Arrimadas, hablando en nombre de Esquerra y de Bildu. “Hoy el Gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdo vasco y catalán. Bienvenidos a una nueva era” afirma Rufián en el Congreso.

“Situación actual definida OBJETIVAMENTE!! Saquen sus propias conclusiones...”, dice Pepe Reina en su mensaje en su perfil Twitter.

Las criticas de Pepe Reina a la Ley Celaá

Hace unas semanas el portero explotó en Twitter después de ver lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante la octava reforma educativa con una mayoría muy justa. ha salido públicamente a manifestar su disconformidad con esta nueva normativa, que previsiblemente estará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a comienzos de 2021.

Reina a través de su cuenta de Twitter ha manifestado su enfado con las políticas que están poniendo en marcha PSOE y Unidas Podemos.

Me duele por todo,,,nuestros hijos,nuestra lengua,nuestros derechos...pero lo de la EDUCACIÓN ESPECIAL me provoca además,rabia y asco!! Otra más...����pic.twitter.com/yBo0JZVTcw — Pepe Reina (@PReina25) November 19, 2020

"Me duele por todo,,,nuestros hijos, nuestra lengua, nuestros derechos...pero lo de la EDUCACIÓN ESPECIAL me provoca además, rabia y asco!!Otra más...", ha dicho en redes sociales. Un comentario que sin duda ha generado mucho revelo en redes sociales entre quienes le apoyan y quienes no.