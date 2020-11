Pepe Reina no aguanta callado y explota contra los ‘ataques’ de la Ley Celaá a la Educación

El futbolista español Pepe Reina ha explotado este jueves después de ver lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante la octava reforma educativa con una mayoría muy justa.

En concreto, 178 diputados han dado el visto bueno a la nueva ley educativa, denominada 'Ley Celáa', que no ha contado con los apoyos de PP, Ciudadanos y Vox.Los tres partidos han mostrado su rechazo a esta nueva iniciativa por los ataques que lanza contra la educación concertada, el español como lengua vehicular así como con la presencia de la Religión en el sistema educativo.

De hecho, PP y Vox estudian recurrir la nueva ley educativa al Tribunal Constitucional y muchas personas se han enfadado con la ministra, a la que tildan sectaria, por haber llevado a cabo la tramitación de esta ley en escasos meses y sin hacer caso a los expertos en materia educativa, que cuestionan muchos de los aspectos que tiene esta ley.

La RAE cuestiona la medida

Además de entidades y colectivos, en las últimas horas la Real Academia Española (RAE) también ha estado recelosa de la medida. En un comunicado, la RAE ha manifestado este jueves su "preocupación" por que el futuro texto legal de la llamada ley Celaá "no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna".

Los académicos a través de esta nota se refieren a una de las enmiendas que ha quedado aprobada en las últimas horas gracias a un pacto entre ERC, PSOE y Unidas Podemos. En ella los tres partidos acuerdan que el castellano no será la lengua vehicular.

El ataque de Reina contra Celaá

La medida ha sido puesta en tela de juicio por muchos colectivos y rostros conocidos. Uno de ellos ha sido el futbolista Pepe Reina. Este ha salido públicamente a manifestar su disconformidad con esta nueva normativa, que previsiblemente estará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a comienzos de 2021. Reina a través de su cuenta de Twitter ha manifestado su enfado con las políticas que están poniendo en marcha PSOE y Unidas Podemos.

Me duele por todo,,,nuestros hijos,nuestra lengua,nuestros derechos...pero lo de la EDUCACIÓN ESPECIAL me provoca además,rabia y asco!! Otra más...����pic.twitter.com/yBo0JZVTcw — Pepe Reina (@PReina25) November 19, 2020

"Me duele por todo,,,nuestros hijos, nuestra lengua, nuestros derechos...pero lo de la EDUCACIÓN ESPECIAL me provoca además, rabia y asco!! Otra más...", ha dicho en redes sociales. Un comentario que sin duda ha generado mucho revelo en redes sociales entre quienes le apoyan y quienes no.

