Pepe Domingo Castaño desvela cuál es el verdadero estado de salud de Julio Iglesias: "Me lo ha dicho"

Pepe Domingo Castaño y Julio Iglesias son, desde hace años, dos grandes amigos. El periodista y el cantante mantienen una muy buena relación de amistad, hasta tal punto de que el cantante ha escrito el prólogo del libro que ha publicado, de manera reciente, la leyenda de 'Tiempo de Juego'.

El pasado mes de marzo, Pepe Domingo Castaño presentaba 'Hasta que se me acaben las palabras', un libro en el que se abre en canal a todo aquel que decide pasear por sus páginas y en el que cuenta los episodios de infancia, adolescencia, juventud y madurez de un profesional cuyo nombre,se escribe con mayúsculas en la historia de la radio en España.

Pepe estuvo en 'El Partidazo' de COPE para presentar la novela y allí charló en directo con su gran amigo Julio Iglesias, que ha dejado su sello en el inicio del libro. En concreto, el artista habló de diversos temas. Por un lado, tuvo unos minutos para pronunciarse sobre el Real Madrid y el nuevo Bernabéu, haciendo una confesión.

"El nuevo Bernabéu es un gran campo y le va a dar un gran prestigio a toda España. Si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el Bernabéu, pero como iba a tirarme 6 meses con la angustia pegada al alma y al corazón, paso. Ya me lo propusieron Florentino y Butragueño hace 2 años, pero es una angustia estar pendiente de que todo salga bien y paso. La misma que debe tener Hazard los dos últimos años...", aseguraba.

Además, hablaba acerca de su estado de salud, dejando claro que es mucho mejor del que se comenta. "Fijaos si estoy bien que voy a empezar a cantar en 3-4 meses. Me rompí la tibia y el peroné y estaba flacucho, pero eso pasó ya. Ahora estoy perfectamente bien", decía en ese momento.

Pepe Domingo Castaño explica cómo se encuentra Julio Iglesias

Sin embargo, durante los últimos meses, muchas han sido las informaciones que apuntan a que el estado de salud del artista sería delicado, algo que nadie de su entorno más cercano ha confirmado, aunque han sido muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia. Tras estos rumores, Pepe Domingo ha querido explicar, públicamente, cómo se encuentra en realidad el artista. Lo ha hecho mediante un post en su cuenta de Instagram, en el que ha dejado claro que el estado de salud de su amigo es realmente bueno, lejos de lo que se ha publicado en las últimas semanas.

"No hay derecho. Lo que están haciendo algunos medios con JULIO IGLESIAS no tiene nombre", comenzaba diciendo el periodista deportivo, dejando patente su enfado por los rumores que no dejan de circular. "Aunque a algunos les fastidie, Julio está FENOMENAL. Me lo ha dicho ayer por teléfono. Ya está bien de jugar con la salud de nuestro Español más universal. Puñetera envidia!!!!", sentenciaba.