Paz Padilla responde a las polémicas: Del demoledor ataque de David Valldeperas a la novia de Miguel A. Silvestre

MADRID, 6 (CHANCE)

El que fuera director de 'Sálvame', David Valldeperas, ha reaparecido tres meses después del final del programa. El periodista ha concedido una entrevista al creador de contenido Marbert y, para sorpresa de propios y extraños, no ha dudado en arremeter contra Paz Padilla.

Amigos durante muchos años, Valldeperas ha confesado que no quiere tener "ninguna relación" con la humorista, a la que acusa de interesada: "Yo me creía su cariño y me he dado cuenta de que era un cariño por interés, por tener un aliado en la dirección" ha sentenciado.

Muy sincero, el exdirector de 'Sálvame' cree que su ruptura se debe a que "se nos rompió el humor". "Dejó de pasárselo bien, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con el programa. Era un programa que necesitaba mucha energía y compromiso de quien lo presenta y ella al principio lo disfrutaba pero luego se desencantó" asegura, muy duro con Paz.

Un inesperado ataque al que la presentadora ha reaccionado con total indiferencia en la gala aniversario de 'Cepa 21' que se ha celebrado este jueves en Madrid. Unas declaraciones sobre las que no tenía ni idea y a las que ha quitado importancia después de haberse enterado por la prensa: "Yo a David Valldeperas le quiero, le he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien".

"Quiero a todos mis compañeros pero yo es que estoy muy centrada en lo mío. Ahora estoy aquí, una vida es muchas vidas. Estoy pendiente de lo que me toca vivir. No suelo pisar suelo pisado" ha sentenciado, confesando que el consejo que da -no sabemos si al exdirector de 'Sálvame'- es "que viva el aquí, el ahora. De qué me sirve pensar dónde estuve ayer ni lo que vivir ayer".

A pesar de que no tienen relación, Paz le desea lo mejor a Valldeperas y ha zanjado cualquier posible guerra con él: "Por supuesto, a él y a todos. Yo soy lo que soy. Ya está, lo siento, no puedo decir nada más. Que estoy feliz y quiero que todo el mundo sea feliz". "Fue una etapa de mi vida y ahora estoy en otra" concluye.

No es la única polémica en la que se ha visto inmersa la humorista en los últimos días, ya que sin darse cuenta ha revelado la identidad de la nueva novia de Miguel Ángel Silvestre al compartir unos stories de su viaje a Ubrique en el que se ve al actor de lo más acaramelado con Rebeca Toribio.

Un tema del que Paz no quiere saber nada: "Yo no le he grabado, eso preguntarle a él, a mí no me metáis en líos" ha apuntado despreocupada, sin ser consciente de que en sus imágenes en Instagram sí salía el protagonista de 'Velvet' con su amor.

Por último, la humorista se ha pronunciado sobre el complicado momento personal que atraviesa Bertín Osborne y no ha dudado en salir en su defensa: "No se preocupa por ella porque se preocupa de mí, no se puede estar con todas. Anoche estaba conmigo, pues ya está" ha bromeado, asegurando que el cantante "está feliz, muy guapo, muy centrado y trabajando" a pesar de las críticas que ha recibido tras pedir las pruebas de paternidad a la madre de su futuro hijo, Gabriela Guillén. "La vida de cada uno yo no soy quien para juzgarla ni a ella ni a le no soy quién, bastante tengo con ser madre y yo" apunta.