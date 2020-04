La patronal de residencias denuncia que trabajaron muchos días sin material

La presidenta de la patronal española de residencias de mayores, Cinta Pascual, ha lamentado que "se esté juzgando con tanta frivolidad" a los geriátricos por las muertes de ancianos por COVID-19 y ha recordado que tuvieron que trabajar durante muchos días sin material de protección ni test.

En una entrevista en la televisión autonómica TV3, la presidenta de la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) y de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) ha recordado que "hasta ahora" no han dispuesto de pruebas rápidas.

"Lo que ha pasado en las residencias es que hemos trabajado sin material mucho días, y no teníamos acceso al mercado, no se nos suministró material y cuando la ACRA compró, nos los confiscaron porque nos dijeron que no eramos personal de primera línea", ha justificado Pascual.