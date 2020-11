'Sálvame' desvela el último gesto de Isabel Pantoja con Paquirri momentos antes de morir: "Parecía alterado"

El silencio de Isabel Pantoja está haciendo que hasta debajo de las piedras aparezca de repente personas que conocen su vida la detalle. Hasta las cosas más íntimas de su vida y su relación con Paquirri. Estas últimas semanas están resultando una auténtica pesadilla para la tonadillera, que se refugia de todo y de todos en Cantora, hasta el momento de dar un paso adelante y mover ficha, quién sabe si una definitiva.

Sin embargo, hasta que ese momento llegue, su nombre sigue en boca de todos y no para bien. Todo se está poniendo en cuestión, todo su mundo se viene abajo y lo peor de todo es que ha sido su hijo Kiko Rivera el que ha comenzado la guerra mediática. Ya explicó en 'Viva la vida' el pasado domingo las razones y motivos que le han llevado hasta aquí. Pues bien, si todo lo que se había dicho hasta el momento era fuerte, lo que comienza a destaparse todavía está dejando a la audiencia más impactada pegada a la televisión: supuestos intereses y supuestos robos, intercambios de joyas, posible separación, engaños, dinero escondido en casa. Y así una infinidad de testimonios que aseguran que ''Pantoja nada tiene que ver con la imagen que ha dado''. Eso sí, de todo, lo que más le ha podido decir es lo que la pasada tarde se dejó caer en 'Sálvame'.

La llamada de Paquirri

Al parecer, Paquirri llamó hasta seis veces a Pantoja el 26 de septiembre de 1984, desde el hotel Los Codos, Pozoblanco. Seis llamadas fallidas para hablar con ella y sin éxito. Algo que según 'Sálvame' y los testimonios de aquel día, supuestamente podrían haber alterado a Paquirri y había salido a la plaza más nervioso de lo normal.

En el programa han querido recrear aquella fatídica tarde hablando con todos los miembros de la cuadrilla y conocidos vivos en la actualidad. Y la escena es de película. Antonio Jurado, uno de los dueños del establecimiento, fue el responsable de guardar el recado del torero a Pantoja, tras haber intentado localizarla horas antes de su muerte. Eso sí, tras cebar toda la tarde el contenido de la llamada, la decepción del público fue total, ya que Sálvame dejó todo en suspense: “De vida o muerte no era el recado, pero no lo voy a decir. Eso, el mensaje lo sabe Isabel”, contó Antonio. Y añadía más: ''Isabel cuando hablé con ella sí que se extrañó porque ya vestido con el traje de luces nunca quería hablar con nadie. Eso sí, el diestro no parecía alterado, sino muy tranquilo''. Una situación extraña que 36 años después sigue siendo un misterio. Muchos aseguran que llevaban 3 días enfadados y que no quería entrar en la plaza mal con su mujer, otros que lo suyo estaba terminado. Lo cierto es que es algo que nadie sabe al 100% solo Antonio jurado e Isabel Pantoja.

Las horas previas a la corrida

Uno de los periódicos más importantes del país, ABC, hace años también recreó lo ocurrido y contaban: ''Tal era su interés en hablar con su esposa que, incluso vestido de luces y a punto de salir del hotel, ya en la recepción, volvió a llamar a su casa. Pero no contestó nadie y, al abandonar el hotel, nos comentó que si llamaba su mujer le dijésemos que ya se había ido a la plaza. Al cabo de unos minutos llamó Isabel preguntando por Paco'', contó a ABC Godofredo Jurado en una entrevista en 2009.

Lo que confirma que la llamada fue real y que aún hoy sigue siendo un misterio su contenido.