Paola Dominguín quita hierro a los problemas de voz de Miguel Bosé

Paola Dominguín ha hablado del estado de salud de su hermano Miguel Bosé después de las especulaciones sobre sus problemas de voz desde hace unos meses.

"Mi hermano no tiene nada grave", ha dejado claro la diseñadora. "No sé lo que pueda tener, no tiene nada grave, es un problema de voz y con el estrés no se lo está curando", ha añadido.

Palola Dominguín ha asegurado a Europapress que tanto su hermana como ella "somos las más relajadas", si bien "cada una tiene su vida".

Sobre su sobrina se ha metido en el mundo de la música, ha afirmado que "lleva mucho tiempo cantando y le gusta, lo ha mamado de su madre y lo hace muy bien y ahora con las redes es tan fácil darte a conocer y ella lo está intentando tiene muchas cualidades".

Dominguín ha preferido no hablar del juicio en el que está inmersa su madre, Lucía Bosé juzgada por un supuesto delito de apropiación indebida al quedarse con un dibujo de Pablo Picasso que pertenecía a una empleada suya que falleció y que vendió en una subasta por un valor de 198.607 euros. "No voy hablar, lo siento".