La pandemia pasa factura: más deporte en casa y menos en equipo

España es uno de los países que está en forma, ya que los últimos informes demuestran que la práctica deportiva ha aumentado un 6,1 % en los últimos 5 años. Sin embargo, el confinamiento al que nos obligó la llegada de la COVID-19 a nuestras vidas, nos ha hecho cambiar la modalidad del ejercicio físico que hacemos en detrimento de los valores que nos proporciona el deporte en equipo y colectivo.

Alfredo Sáenz Ibáñez, profesor del Grado en Psicología y los Grados en Educación Infantil y Primaria de la Universidad Isabel I y director general de Gesto Deportivo, asegura en COPE que este tipo de actividad física “puede aportar múltiples valores en la persona, sobre todo en los deportistas. Pero también debemos tener en cuenta que el deporte puede aportar contravalores, dependiendo del uso que le den los padres o los educadores y los mcm y sociedad.Las semillas del trabajo, el esfuerzo, el autocontrol, la ejemplaridad, la humildad, la cooperación, la justicia, la amistad… son valores que se trabajan en los contextos deportivos desde pequeños”.

La Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2020 demuestra que en el último año se observan descensos generalizados en casi todas las modalidades y ascensos muy significativos en gimnasia suave.

Es otra de las buenas costumbres que ha cambiado la crisis sanitaria y que reduce nuestras relaciones sociales y la cultura de compañerismos que suponen los deportes en equipo.

UN PAIS DE DEPORTISTAS

Audio





Mª Ángeles es una de esas deportistas que tuvo que cambiar sus hábitos durante el confinamiento por la COVID-19 (de abril a mayo de 2.020), pero después, reconoce en COPE, “he vuelto a participar en los partidos de pádel y los campeonatos que tantas alegrías me aportan a mi desarrollo físico y personal”.

El auge del deporte en nuestro país queda reflejado en los cerca de 24 millones de españoles (59,6% de la población) que reconocen que ha practicado deporte en el último año (datos del Ministerio de Cultura y Deporte).

Estos nuevos datos indican un incremento de 7,6 puntos en la participación diaria y un incremento de 8,6 puntos en la participación semanal.

Fuente: Valgo y Encuesta Hábitos Deportivos.

Supone un aumento del 6,1% respecto a la encuesta publicada en 2015, pero han cambiado las modalidades deportivas durante la pandemia: aumenta la gimnasia suave en casa (lo practica el 36% frente al 19% de hace 5 años) y disminuyen significativamente los deportes colectivos, que son los que nos ayudan a fomentar la inteligencia deportiva y cinestésica (desarrolla valores como el autocontrol, esfuerzo, compañerismo, la cooperación o amistad).

COVID Y DEPORTE

La situación que nos deja la pandemia ha hecho que cambie tanto la práctica físico-deportiva de la población como para el sector: cierre de instalaciones deportivas y servicios, cambios en los hábitos debido a los confinamientos y las restricciones, etc. Como ejemplo hay que citar que en 2015 el 19,4% decía hacer una actividad física habitual en casa, mientras que en esta ocasión la cifra alcanzó el años pasado el 36,3%.

Con estos datos, el psicólogo Alfredo Sáenz explica en COPE que hay que fomentar el deporte colectivo porque sabemos que “existe la inteligencia matemática, la lingüística, artística, musical, interpersonal y la inteligencia cinestésica. No todos los jóvenes deportistas han desarrollado esa inteligencia cinestésica y los que les rodeamos tenemos que ser capaces de orientarles en ese trabajo para potenciarla igual que la inteligencia interpersonal. No todos los jóvenes deportistas son capaces de levantarse cuando la vida les da un sopapo o no todos son capaces de relacionarse, quizá les tengamos que ayudar y estar junto a ellos".

Es el argumento que lleva al director general de Gesto Deportivo a afirmar en COPE que “La promoción de valores no es algo que se pueda solucionar con un decálogo o un documento escrito. Tiene que ser un trabajo más estructurado, desde la base, desde los centros educativos y los clubes deportivos. A todos se nos llena la boca diciendo que hay que promocionar valores, pero si hacemos una reflexión vamos a ver que recursos utilizamos para esa promoción de valores. Es el trabajo que deberían hacer las instituciones planificando los centros educativos, de los clubes deportivos, donde se aporten herramientas para el día a día”.

GRANDES CAMPEONES

En el deporte organizado, el 78% de los niños de entre 11 y 12 años practican deporte una vez a la semana y el 63% de las niñas. Hay una diferencia de 15 puntos. Cuando llegamos a la edad de entre 16 y 18 años, el 64% de los chicos los realizan una vez a la semana y es el 35% de las chicas. Hay un descenso del género femenino del 63% al 35%. Las causas pueden ser diferentes, nos explica en COPE el profesor de la Universidad Isabel I, Alfredo Sáenz, “tal como el abandono de las chicas puede ser por una falta de referentes femeninos, ya que la sociedad apenas hace referencia de los éxitos de las chichas deportistas. También influyen las diferentes expectativas de los padres y educadores sobre nuestros hijos o hijas. Algo sobre lo que habría que reflexionar”.