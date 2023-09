ONGs alertan de que el terremoto de Marruecos "puede influir" en el aumento de llegadas de migrantes a España

Interior pide no entrar en "futuribles" y "elucubraciones" y centrarse en prestar la ayuda necesaria

La presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, y la activista por los Derechos Humanos, Helena Maleno, han alertado, en declaraciones a Europa Press, que el terremoto registrado el sábado en Marruecos "puede influir" en el aumento de llegadas de migrantes a España.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior han señalado a Europa Press que el Gobierno está centrado ahora en prestar la ayuda necesaria a Marruecos y que no es el momento de entrar en "futuribles" y "elucubraciones".

"Somos conscientes de que se han visto especialmente afectadas las zonas más empobrecidas y son de estas zonas de donde más migrantes salen hacia Europa. Por tanto, debemos seguir de cerca la evolución de los hechos, pero el impacto de este terremoto puede influir en el aumento de llegadas en un futuro próximo", ha asegurado Galán.

Maleno, por su parte, ha explicado que el empobrecimiento y la falta de derechos sociales en las zonas asoladas por el seísmo han "expulsado" anteriormente a personas afuera de Marruecos. Este efecto, ha indicado que se puede ver agravado por una catástrofe humanitaria. "Hay muchos datos que lo avalan en otras catástrofes de este tipo, sobre todo si las autoridades no están a la altura y no se dan prisa en reparar todos los derechos que han sido vulnerados por esta situación", ha añadido.

En esta misma línea, ha recalcado que el Gobierno marroquí "no está a la altura" y que la decisión de este de únicamente aceptar la ayuda de cuatro países es "totalmente errónea". "El Gobierno no se está preocupando de cubrir esas necesidades. Nos decían los compañeros allí que era la solidaridad la que les estaba salvando, pero que no estaba llegando la ayuda a quienes más lo necesitan", ha lamentado.

Respecto al número de víctimas mortales por el terremoto, ha señalado que "no se puede valorar cuál ha sido el impacto de la catástrofe" debido a que existe una población en Marrakech, en la Medina, en situación de irregularidad administrativa, "provocada por las propias políticas del Gobierno de Marruecos". "Es una preocupación bastante bastante grande", ha añadido.

Finalmente, la activista ha manifestado que antes de producirse esta tragedia, desde la ciudad de Agadir ya estaban saliendo embarcaciones de madera con personas migrantes hacia las Islas Canarias.

LA LLEGADA DE MIGRANTES YA HABÍA SUBIDO

Un total de 21.780 inmigrantes han llegado a España en situación irregular en lo que va de año 2023, un 14,6% más (2.773 más) que en el mismo período de 2022, cuando fueron 19.007, según los últimos datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press, que datan del pasado 1 de septiembre.

La mayor parte de los migrantes llegados a España en situación irregular entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023, un total de 21.025, lo hicieron por vía marítima, un 22,5% más (3.855 más) que en los mismos meses del año anterior, cuando se contabilizaron 17.170. También se incrementó el número de pateras, que pasaron de 902 a 992, casi un 10% más.

Del total de los que entraron a España por mar, 9.409 llegaron a la Península y Baleares, lo que supone un incremento del 48% (3.050 más), y 11.439 llegaron a Canarias, un 7,5% más (802 más).

Mientras, disminuye el número de los llegados a Ceuta por vía marítima, que baja de 65 a 58, y aumenta el de los llegados a Melilla por esta misma vía, que pasa de 109 a 119.

Por otro lado, se reduce a 755 el número de inmigrantes que entraron a Ceuta y Melilla de manera irregular por vía terrestre, lo que supone un descenso del 58,9% (1.082 menos) frente a los 1.837 que llegaron por esta vía en el mismo periodo de 2022.

El mayor descenso se produce en el caso de Melilla, donde 105 personas han llegado de manera irregular por tierra este año, mientras que el anterior se contabilizaron 1.135. En Ceuta, han llegado 650, un 7,4% menos que en los mismos meses de 2022.