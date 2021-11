Esa canción que te gusta tanto (o no) y no para de repetirse en tu cabeza una y otra vez. La empiezas a recordar por la mañana y hasta el día siguiente no te la quitas de encima. Seguro que te habrás sentido identificado ya que muchísimas veces nos pasa y dentro de nosotros llevamos esa canción que nos puede hacer el día ameno o todo lo contrario al no saber cómo “eliminarla” de la cabeza. Hoy os traemos los mejores consejos para poder quitar esa canción que nos está impidiendo llevar de la mejor manera posible nuestro día y no pensar en ella una y otra vez.

Según un estudio publicado en Quarterly Journal of Experimental Psychology, de la Asociación Americana de Psicología, concluye que la simple solución para este problema es tan simple como mascar chicle . Los investigadores del proyecto, unos científicos de la Universidad de Reading (Inglaterra), descubrieron que al parecer, el movimiento que hacemos con nuestra mandíbula al masticar chicle, puede frenar esa formación de recuerdos musicales. Esta idea del estudio, según los autores, surgió a partir de un post anónimo de Internet en el que se aseguraba que mascar palos de canela acababa con las canciones pegadizas que teníamos en la cabeza.

En el ensayo de este proyecto, los científicos intentaron responder a otra de las cuestiones: si estas canciones pegadizas que se nos quedan, se pueden parar y quitar con cualquier otra actividad motora que realicemos y no solamente con el chicle. Tras escuchar dos canciones, un grupo estuvo masticando chicle y el otro tamborileó con los dedos. Esta nueva acción logró reducir el tiempo que pasábamos pensando en la canción, pero no fue tan eficaz como mascar chicle.





Otra de las investigaciones realizadas en este tema, viene de la mano de la Universidad de Washington, quien refutó la idea de que los llamados “gusanos de orejas” (así los llaman), solo vienen de canciones repetitivas irritantes.

Uno de los varios estudios que se han hecho sobre este tema, que no son pocos, realizado por Kelly Jakubowski, investigadora en el Departamento de Música de la Universidad de Durham, dice tener algunas de las claves en este tema. Las canciones pegadizas son normalmente más rápidas, con una melodía muy fácil de recordar pero con algunos intervalos únicos, dicen los investigadores. Además Jakubowski señala que “los resultados muestran que se puede, en cierta medida, predecir qué canciones van a quedar atrapadas en la cabeza de la gente basándose en el contenido melódico de la canción. Esto podría ayudar a los aspirantes a letristas o anunciantes a escribir un tema que se recordará durante días o meses”.

Aquí os dejamos algunos de los trucos que necesitas para poder quitarte esa canción de la cabeza y poder, al menos durante un tiempo, descansar de ella y no volver a escucharla. Vamos allá.

Remedios físicos

Como el estudio reciente de masticar chicle, el cual puede ser una de las mejores soluciones a este problema. Nuestro aparato vocal guarda relación con el cante y de ahí que, según la teoría, si nuestras mandíbulas están ocupadas haciendo otra cosa. Otro de los mejores trucos que podemos aplicar es andar a un ritmo muy rápido o muy lento que el ritmo de la canción. Los movimientos como bailar o mover la cabeza al ritmo son un componente importante de las canciones pegadizas. Al usar los movimientos del cuerpo para confundir a la mente e interrumpir esa reproducción automática de la canción.

Tápate los oídos

Evita la música o esa canción todo lo que puedas. Antes de irte a dormir podemos intentar evitar escuchar música ya que eso puede hacer que nos haga pensar en la canción que no queremos o que se nos venga a la mente alguna de repente. Intenta también no escuchar la canción una y otra vez en bucle para que no se te quede.

No te esfuerces demasiado

Si has hecho varios esfuerzos en intentar olvidar la canción, intenta no esforzarte la próxima vez e intenta buscar de alguna manera u otra alguna distracción. Hay a quien le viene bien las distracciones musicales, ver la televisión, jugar a juegos de mesa o leer.