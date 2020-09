La ocupación de UCI de cinco hospitales de Madrid superan el 150%, según CCOO

Las UCI de los hospitales públicos madrileños Ramón y Cajal, Infanta Leonor, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Severo Ochoa ya tienen ocupadas todas las camas que tenían antes de la pandemia, superando el 150 % de su capacidad con pacientes con covid-19, según los datos recabados por CCOO.

Los hospitalizados con covid-19 en Madrid ascienden a 3.215 y en las unidades de críticos hay ya 435 pacientes ingresados, unas cifras que han aumentado de forma considerable desde finales de julio y agosto, cuando había 32 y 211 camas ocupadas, respectivamente.

En su informe de este miércoles, el Ministerio sitúa en el 26,14 % el total de porcentaje de camas de hospital ocupadas por pacientes con coronavirus en la región y en un 38,93 % las de UCI.

Según CCOO, la Comunidad de Madrid contabiliza como ocupación de UCI las camas "estructurales" e incluye las de los hospitales privados y las que habilitaron en "gimnasios, pasillos u otras áreas".

"Esas no son camas estructurales de críticos", ha sostenido Marisol Castro, portavoz de Sanidad de CCCO.

Según los datos facilitado por el sindicato, que contabiliza solo las UCI "estructurales", el hospital con mayor ocupación de críticos es el hospital Severo Ochoa (Leganés), sobrepasando el 170 % de su capacidad, con 10 camas estructurales y 17 ingresados, que ocupan otros espacios como de reanimación anestésica postquirúrgica.

Al igual que en este centro, ocurre en el hospital Infanta Leonor con un 162 % de su ocupación, con 8 camas y 13 ingresados por covid-19; el Gregorio Marañón al 154 % de su capacidad, con 22 camas y 34 positivos; el 12 de Octubre, al 152 % con 25 camas y 38 contagiados; y el Ramón y Cajal al 150 %, con 24 camas de críticos y 36 pacientes positivos.

"Las camas precovid están en torno a las quinientas y pico y las habilitadas en torno a las 1.500", ha explicado a Efe Julián Ordóñez, portavoz de UGT, quien ha subrayado que "para ver la incidencia real de esta pandemia hay que contar como estamos con respecto a las camas precovid".

Aunque se habiliten más camas en lugares donde no están habitualmente, como quirófanos, reanimaciones, bibliotecas o gimnasios, "se puede poner esas camas y respiradores pero seguimos con el problema que si no tenemos personas suficiente para llevar esas camas no son camas UCI reales", ha precisado Ordóñez.

En cuanto a los hospitales con mayor número de ingresados con coronavirus son el hospital 12 de Octubre (299), Gregorio Marañón (298), Ramón y Cajal (242), Clínico (182); La Princesa (131); Infanta Leonor (125); y Severo Ochoa (115). EFE