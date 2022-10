El octubre más cálido de la historia nos pasa factura

Octubre se va a despedir con un calor desconocido en esta época del año que lo convertirá en el mes más cálido de la serie histórica, si se cumplen las previsiones. Así lo reconoce la Agencia Estatal de Meteorología. El “veroño” está anclado sobre la Península Ibérica y nos dejará temperaturas que rondarán los 30 grados en regiones del sur, pero también en ciudades como Bilbao. Además, las previsiones meteorológicas pronostican un tiempo cálido para principios de noviembre.

Ocurre después de que la mitad del verano (42 días) lo hayamos pasado bajo distintas olas de calor. Además, la primera de ellas comenzó el 11 de junio y se convirtió en la más temprana desde que hay registros, igualando a la de 1981.

En contra de los que interpretan estos datos como catastróficos, José Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) no es partidario de alarmar a la población con este tipo de fenómenos meteorológicos y rechaza que se trate de “desastres inmediatos porque el aumento de temperatura, como bien sabemos los geólogos, tardan mucho en materializarse y necesitamos periodos de registros largos para confirmar las teorías catastrofistas”. Por ese motivo, añade Regueiro en COPE, “debemos ser prudentes a la hora de tomar medidas para que no sean inútiles o no hagan falta”.

Refugios climáticos

Las consecuencias de las olas de calor a medio y largo plazo incluyen sequías, incendios y efectos sobre nuestra salud empeorando la evolución de algunas enfermedades crónicas. Como prueba de ello, el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, señaló que solo la ola de calor de mediados del pasado mes de julio provocó la muerte de 510 personas.

Alarmados por estos datos, ciudades como Barcelona han creado una red de “refugios climáticos”, a la que ha seguido este verano Bilbao y otras han anunciado planes similares en proyecto. Son puntos señalados en un mapa por estar acondicionados con agua potable, edificios con mejor aislamiento y más vegetación.

No obstante, el geólogo José Manuel Regueiro hace un llamamiento en COPE a la “calma climáticaporque sabemos que la temperatura global del planeta ha ido subiendo y que si superamos los 2 grados de temperatura global la catástrofe será enorme, pero nunca en la historia del planeta ha ocurrido nada catastrófico de forma inmediata, salvo cuando cae un meteorito, terremoto o similar. El resto de los cambios no los veremos nosotros porque estamos hablando de un centenar de años”.

En realidad, si buscamos por la geografía española encontramos ejemplos con siglos de historia, como el Generalife, en Granada, con huertos, jardines y fuentes para sobrellevar el calor.

Ejemplos que llevan a Regueiro a afirmar que “el origen está en un modelo cultural equivocado más que el gran cambio de temperaturas globales o la necesidad de hacer refugios climáticos...que no acabo de ver”.

El agua de la vida

El impacto de estas elevadas temperaturas también se ha dejado notar en el viejo continente y la Comisión Europea reconoció a finales del verano que se estaba registrando una sequía sin precedentes en los últimos 500 años, con efectos visibles en el drástico descenso del caudal de los principales ríos europeo.

Datos que se extienden al resto de las regiones del planeta, por lo que la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas prevé que las olas de calor serán más frecuentes e intensas.

Por este motivo, el director del Observatorio de Sostenibilidad, Fernando Prieto, confirma en COPE que “es urgente que desde la administración central y el resto de administraciones se adopte un pacto por el agua” con las siguientes medidas:

Infraestructuras de abastecimiento y calidad del agua reforzadas en grandes ciudades para depurar el 100% de suministro. De esta manera se conseguiría la reutilización en usos distintos al consumo humano. Plan de reducción de regadíos (suponen el 75% del consumo del agua) y análisis detallado de los nuevos cultivos y el sistema de riego que necesitan antes de su autorización. Mantener los ecosistemas que favorecen el agua, como la masa forestal. Los incendios forestales hacen que el suelo no retenga el agua y se produzcan inundaciones cuando llegan las lluvias. Mayor rigor en el cumplimiento de la normativa sobre los recursos hídricos que impidan los pozos ilegales. En la actualidad hay incluso mapas oficiales sobre esos pozos ilegales en los alrededores de las Tablas de Daimiel y el parque natural de Doñana.

Además, y para reducir el impacto ecológico de estas temperaturas tan elevadas para la época del año el presidente del Colegio Oficial de Geólogos aboga en COPE “por la gestión integral de las aguas subterráneas y las superficiales. Eso es optimizar los recursos hídricos. Habría que revisar el modelo de cuencas hidrográficas con presas de los años sesenta”.