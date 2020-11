El Observatorio de Catástrofes demanda medidas más duras para frenar la covid

El Observatorio de Catástrofes, que este martes ha reunido a sanitarios, investigadores, responsables de la Unidad Militar de Emergencias y Protección Civil, ha defendido la implantación de "medidas más duras y de corta duración" para frenar la pandemia, y que sean adoptadas para el conjunto de la sociedad.

En su intervención en la presentación del Simposio Covid-19, el presidente del Observatorio de Catástrofes, Pedro Tomey, ha instado a tomar decisiones que afecten al conjunto de la sociedad "y no a un grupo social determinado, que se ha visto que no funciona" y ha apelado a evaluar las medidas y estudiar su efecto en cada área determinada, "no en función de cómo les ha ido a otros".

En declaraciones a Efe, Tomey ha explicado que cuando se refiere a medidas duras no es tanto al confinamiento domiciliario como a otras que han resultado eficaces, "como determinados cierres o el adelanto del toque de queda".

El Observatorio de Catástrofes -creado en 2016 por la Fundación Aon y al que pertenece Cruz Roja, la Fundación ONCE, la Unidad Militar de Emergencia, aseguradoras y universidades- es un laboratorio de ideas (un 'Think Tank') en el que participan expertos de todos los ámbitos y fija cada año su atención en un riesgo catastrófico. En esta ocasión el asunto a debate es el Covid y cómo "construir resilencias ante futuras pandemias".

"Estamos ante una catástrofe sin precedentes en la historia reciente universal", ha dicho Tomey en su intervención en la que ha puesto en relevancia el "rastro letal" del Covid en España: más de un millón y medio de infectados y casi 41.000 fallecidos, y "la ética ante los desastres, la correcta toma de decisiones políticas, sociales y económicas".

Sobre esas decisiones éticas se ha pronunciado el presidente del Comité de Ética de la Investigación del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, Fernando García, quien ha advertido de que "no se puede decidir quien entra o no en las unidades de cuidados intensivos (como ocurrió este verano). Eso es un desastre".

Este experto ha reconocido que cuando haya vacunas habrá que evitar priorizar, "y hacer un compromiso solidario con el resto del mundo. No se puede pensar sólo en términos de Europa o España, es una pandemia mundial".

García ha dejado claro que, tras diez meses de pandemia, existen muchas incertidumbres.

"No sabemos si la Covid puede ocasionar enfermedad persistente, desconocemos cuánto dura la inmunidad dado que, en algunos casos, supuestamente ha desaparecido pero luego ha habido reinfecciones", ha subrayado.

Según este investigador, hacer propuestas sin saber cuanto dura la inmunidad es "temerario" y ha insistido en que la Covid puede producir enfermedad de larga duración y secuelas, "que no se sabe si persistirán mucho tiempo".

La neuropsiquiatra y presidenta de la Sociedad española de estrés postraumático, Rafaela Santos, ha puesto el acento en la elevación de estrés que ha traído el coronavirus.

Santos ha comentado que la pandemia ha afectado al 60 por ciento de la población "generando estrés y disminuyendo la ventana de la tolerancia, bien por miedo al contagio, a lo que va venir o a la crisis económica".

Esta experta ha recordado que el estrés está en la base de las tres principales causas de muerte y por ello ha apelado a la prevención: "Un euro invertido en prevención, es igual a cien en tratamiento y a mil en rehabilitación".

Santos ha propuesto convertir el estrés en "motor de crecimiento" y para ello ha planteado "crecer ante la adversidad" y "desarrollar la resiliencia. Eso es neurociencia".

Para hablar del voluntariado, el presidente de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (ANAV), Arturo Fuente, se ha remontado al desastre del 'Prestige' en Galicia, en 2002, cuando un derrame de petróleo en el mar provocado por un buque afectó a 2.000 kilómetros de la costa española, francesa y portuguesa, lo que disparó la llegada de voluntarios.

El 'Prestige', según Fuente, supuso un "antes y un después en el voluntariado", y hoy Galicia es la comunidad que más lo ha fomentado.

Fuente ha puesto en valor a las agrupaciones de voluntarios durante la pandemia. "Hemos contribuido a repartir alimentos, llevar medicamentos, colaborado con hospitales, hablado con empresas para hacer batas de usar y tirar. Hemos hecho de todo, hasta labor psicológica y eso en todos los lugares de España", ha aseverado.EFE