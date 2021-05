La nueva afición de los españoles tras la desescalada: "Me volví una loca de la bici"

Esther tiene 19 años, es alicantina y universitaria. Ella nos ha contado a COPE cómo hace un año, en plena desescalada, decidió que lo suyo era el pedal. 'En la fase 1 tan solo se podía salir a hacer deporte y yo siempre he sido muy deportista, ya sea correr o gimnasia rítmica. Con la bici salía poco, algo en verano... pero con los exámenes necesitaba despejarme porque estaba todo el día en casa y empecé con ella como rutina. Comencé a descubrir sendas y caminos que tenía a dos calles de mi pueblo. Y de ahí me propuse como reto ir poco a poco. Hoy hago X kilómetros y mañana uno más. O esta cuesta la hago con tres paradas pero mañana ya no paro. Y así hasta que llegó el verano y me convertí en la loca de la bici'.

Audio





Hasta ahora sus bicicletas han sido como las de muchos, heredadas. 'Tengo tres hermanos y yo utilizo ahora la de mi hermano mayor que ya está en sus últimas'. Quiere comprarse una, cuando ya está segura de que el medio le ha enganchado. 'Ahora que tengo al 100% seguro de que la bici es como una parte de mi vida sí que tengo pendiente comprarme una, de montaña. Estamos viendo a ver cuál. Mi presupuesto máximo es de unos 2.000 euros teniendo en cuenta que quiero dedicarle mucho tiempo'. Este deporte le ha hecho además conocer nuevos amigos y aficionados a este deporte.

Audio





LOS DATOS DEL SECTOR

Esther es una de las nuevas aficionadas a este deporte que en 2020 ha vivido, quizás, su mejor año. En plena pandemia España superó por primera vez en la historia la barrera de los 1,5 millones de bicicletas vendidas en tan solo un año. Es un 24% más que en 2019. Aunque la bicicleta de montaña sigue siendo la más popular la eléctrica la supera ya en volumen de facturación. De hecho, de esta última se vendieron en 2020, 200 mil unidades, casi un 49% más que el año anterior. También se han incrementado mucho las ventas de las urbanas, en este caso en un 46%.

Audio



El sector de la bicicleta goza de buena salud. Su facturación ha crecido casi un 40% en plena crisis económica derivada de la sanitaria. Han aumentado también las ventas en ropa relacionada con el ciclismo, componentes y accesorios. El precio medio de una bicicleta vendida es de 865 euros, una cantidad que se apoya en el crecimiento de las ventas de los modelos eléctricos cuyo coste se encarece más. No en vano es de unos 2.600 euros. Esther corrobora en COPE que ella también ha invertido en equipación y complementos para su afición. 'Al principio usaba una muy básica. Unos pantalones de deporte normales, una camiseta y las deportivas de siempre. Ni usaba casco porque salía por las dos calles al lado de casa. Conforme ví que todo iba a más me compré unas gafas de bici, luego ya mi primer maillot y hace poco pasé de las deportivas normales a las de montaña. Me compré una mochila con la bolsa de agua para poder beber mientras en la bici y la linterna tanto trasera como delantera porque cada vez hacía salidas más largas'.