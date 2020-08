El exnovio de Ana Soria rompe su silencio y revela cuándo conoció en realidad a Enrique Ponce

El culebrón por la ruptura de Enrique Ponce y Paloma Cuevas se deshoja como una margarita con cada nueva información que llega sobre qué ocurrió antes de la separación y la aparición de Ana Soria, la nueva pareja del torero. En esta ocasión ha sido el ex novio de la joven, Joaquín Giménez, del que nada se sabía y que, inesperadamente, ha decidido romper su silencio en los medios de comunicación y ha desvelado cuándo conoció en realidad su ex pareja a Ponce, además de lo primero que le dijo Soria cuando saltaron las primeras informaciones sobre la relación.

Una ruptura que lleva semanas siendo portada de la mayoría de medios de la prensa del corazón y sobre la que la colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha arrojado luz en las últimas semanas. Mientras en hace varias semanas comentaba cuál era el motivo por el que se acabó el matrimonio entre Enrique Ponce y Paloma jueves, el pasado jueves relataba cuál era el deseo oculto que todavía albergaba la esposa del torero. Mientras tanto, Ponce sigue compartiendo imágenes en redes sociales junto a Ana Soria con mensajes tan románticos como “te amo más que a mi vida”.

Ruptura entre Ponce y Cuevas: origen y deseos ocultos

Como mencionaba la socialité en 'La Hora Lomana' las pasadas semanas, existe aú un deseo ocutlo por parte de la mujer del torero. Y es que, según relata, se encuentra en un estado de “negación” en el que “no quiere saber nada” sobre la nueva relación del torero con la joven universitaria, que ha renunciado a sus estudios Erasmus para mantener su amorío con Ponce. Pero, más allá de todo eso, y mientras se especulaba que la incursión de Soria en la vida de Ponce era la clave, Lomana negaba la mayor.

Según cuenta la colaboradora de Fin de Semana, la ruptura del matrimonio se remontaría a una discusión propiciada por la “constante presencia de los padres de ella en la casa” tras una dura tragedia personal. “Eso se empezó a romper a partir de la muerte de hermano de Paloma. Una pareja debe vivir sola en su intimidad, no meter a la familia demasiado en tu casa, aunque sean tus padres”, comentaba la socialité. Lomana remarcaba que “no fue culpa de Ana Soria”.

El ex novio de Ana Soria rompe su silencio

No obstante, y a pesar de las informaciones sobre el motivo de la ruptura, el ex novio de Ana Soria ha roto su silencio para arrojar más luz a cuándo se conoció en realidad el torero y la estudiante de Derecho. Joaquín Giménez, de 25 años y original del Cabo de Gata, explicaba esta semana en el 'Programa de Ana Rosa' que en realidad su ex pareja podía haber conocido al torero desde hace más de un año. “Ana y yo rompimos en julio de 2019. En aquel momento ya sabía que tenía amistad con un torero porque me lo contó. No me dio el nombre, solo dijo que era un torero mayor”.

Unas declaraciones sorprendentes y que chocan con los que afirmaba la propia Soria, que fijaba la fecha a finales de 2019, seis meses después de la ruptura con su ex novio.

Además, Giménez explicaba al programa de Telecinco que Soria le escribió durante las primeras semanas en las que la historia de su romance con el torero para pedirle un favor: “Por favor, no cuentes nada”. Como el propio equipo del 'Programa de Ana Rosa' revelaba, el propio Giménez estaría buscando su incorporación a la próxima edición de 'Supervivientes 2021' o de 'MujeresYHombresYViceversa'. “Este quiere subirse al carro”, comentaba Joaquín Prat en directo.