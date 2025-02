NEOS alerta de las intenciones del Gobierno en su proyecto de ruptura: “Van a por todas”

La Fundación NEOS ha celebrado, en su ciclo de conferencias en el Auditorio de la Mutua de Madrid, un acto con el título «Van a por todas. ¿Lo tenemos claro?» con el fin de alertar de la deriva totalitaria que está impulsando el Gobierno en todos los ámbitos. Luis Ventoso, periodista y colaborador de 'Herrera en COPE', ha moderado este encuentro, que ha contado con la participación de Inocencio Arias, el economista Juan Iranzo, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional y del Supremo, Jorge Rodríguez-Zapata, Andrés Amorós, Catedrático de Literatura y Escritor y la exdiputada y escritora Rosa Díez.

El presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, ha abierto el acto remarcando la importancia de la concienciación acerca del momento que vive España y denunciando el proyecto de ruptura que impulsa el Gobierno y que pretende superar al proyecto de la concordia que supuso la transición democrática española iniciado en 1978. Mayor Oreja ha afirmado que «Desde 2024, España está presidida por un proyecto de ruptura. La reforma (de la Transición) planteaba el objetivo de la reconciliación, sin embargo, la ruptura no tiene límites porque ya apunta en la implantación de un sistema totalitario». En este sentido el presidente de NEOS ha avisado de que la derrota de un proyecto de ruptura es un gran objetivo nacional que debe estar por encima de las siglas, animando a participar a una mayoría social de españoles. El presidente de NEOS, sin descalificar el importante momento geopolítico actual, ha denunciado que «esa preocupación internacional no puede enmascarar lo que sucede en España. Sánchez enmascara su proyecto destructivo de España, proyecto tiránico y totalitario, en ese nuevo momento geopolítico, al mismo tiempo está pactando con Junts».

Luis Ventoso, ha realizado un breve diagnóstico de lo que ocurre en España: «En los 6 últimos años hemos asistido al mayor destrozo institucional (que un gobierno haya cometido) debido a que el Presidente del Gobierno practica un nepotismo desacomplejado, hay casos de corrupción en su partido, se han desatado la persecución a jueces y periodistas, incluso pretenden una reforma de la justicia para hacerla más progresista; en definitiva, perversión de las instituciones, desde el CIS hasta Televisión Española, que aparecen ahora convertidas en aparatos de propaganda del Gobierno».

El colaborador de COPE y TRECE Inocencio Arias, ha subrayado el papel de líder del mundo progre que Pedro Sánchez quiere asumir a la vez que se tapa las vergüenzas de su cicatería, «alardea de solidaridad con Ucrania, pero la realidad es que de los 31 países de la OTAN somos el 31 en Ayuda a Ucrania y estamos en penúltimo lugar en el tema de la transparencia». El colaborador ha subrayado el «postureo, fariseísmo e hipocresía» del actual presidente del Gobierno, denunciando la polarización a la que ha llevado a la sociedad española.

Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada, ha analizado la situación de la economía española, repasando qué hay detrás del crecimiento que menciona el Gobierno: el retroceso sufrido por la economía española durante la pandemia del COVID-19, un crecimiento actual insostenible porque se basa en el incremento de la deuda pública, falta de rigor en las cifras del INE, un sistema fiscal confiscatorio y la intervención en las empresas privadas a través de renacionalizaciones, para terminar afirmando que «se está cumpliendo la hoja de ruta perfectamente preestablecida» y recordó, citando a Hayek, que «a través del intervencionismo económico se garantiza el totalitarismo político».

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional y Supremo, Jorge Rodríguez-Zapata, ha iniciado su intervención subrayando que «La situación más frágil del Estado de derecho es el ataque a la independencia de la justicia, un proceso difícilmente reversible». Este ataque se pone de relieve en tres cuestiones fundamentales. Por un lado, la acusación de Lawfare o prevaricación judicial que el magistrado ha afirma que «no existe en España». El segundo ataque es el dirigido a la figura de la acusación popular como instrumento compensador del ministerio fiscal que en España es dependiente del Gobierno. Esta supresión contradice el artículo 125 de la Constitución y supondría el archivo de acusaciones en las que el Ministerio fiscal no actúa de oficio, por seguir instrucciones políticas. El último atentado contra la independencia judicial es la sobreactuación de un Tribunal Constitucional fuertemente politizado. Como ejemplo, nombró las 11 sentencias constitucionales recientes que anulan las condenas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía.

Andrés Amorós, Catedrático de Literatura y Escritor, inició su ponencia recordando la relevancia de España por su lengua, por su cultura y por su historia. Amorós ha subrayado que «lo peor de la leyenda negra española es que los españoles nos hemos creído lo que dicen los enemigos de España y tenemos un ministro de Cultura que en vez de defender a España defiende que hay que pedir perdón a Hispanoamérica por oprimirla». Frente a esto, el catedrático de literatura quiso recordar una cita de Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de la Historia «en realidad los españoles llevaron a América los valores de la civilización occidental» y animó a sentirse orgullosos de la historia. Frente a la cultura woke que se está imponiendo en España, Amorós cerró su vibrante intervención recordando a Cervantes y El Quijote, quien da los 3 mejores valores humanísticos: «la libertad, libre nací y en libertad me fundo; la dignidad de cualquier ser humano, dice Don Quijote: sábete Sancho que un hombre no es más que otro hombre sino hace más que otro; y por último la ética del esfuerzo» y también a Julián Marías, que adoptó un lema del siglo de Oro que recuerda con frecuencia la vicepresidenta de NEOS, María San Gil, “Por mí que no quede” para animar a todos a trabajar desde los ámbitos personales y profesionales para hacer una España mejor.

La exdiputada y escritora Rosa Díez ha subrayado que estamos en un momento verdaderamente crítico desde el punto de vista de la convivencia entre españoles. Denunció que Pedro Sánchez está siguiendo un plan de Zapatero para aplicar el revanchismo entre españoles. Para ejemplificarlo recordó que el PSOE en el año 85 enterró a Montesquieu (haciendo referencia a la reforma de la LOPJ que iniciaba la politización de la justicia) y en el 2000 resucitaron a Largo Caballero. Por eso, la exdiputada ha insistido en que «Sánchez no es prisionero de sus socios, sino que los ha elegido porque tienen el mismo objetivo: destruir las instituciones que surgieron del 78, destruir el espíritu que hizo posible la Transición. Frente a esto, Díez ha lamentado que la derecha no tenga un plan conjunto, en lugar de pelearse entre ellos y ha animado al Partido Popular responder con contundencia y valentía a la petición de ruptura con VOX que le hace Sánchez, «es el PSOE quien debe romper con la extrema derecha con quien está gobernando, son ellos los supremacistas que mataban a ciudadanos españoles por no renunciar a serlo, con golpistas que se creen mejores». Rosa Díez ha concluido haciendo un llamamiento a la derecha para que sin complejos considere la reagrupación para poder combatir el plan de ruptura actual.

