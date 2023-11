Natalia Rodríguez asegura que siempre estará al lado de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

MADRID, 30 (CHANCE)

Llevamos casi un mes hablando de la ruptura sentimental entre Chenoa y su todavía marido, Miguel Sánchez Encinas, y lo cierto es que siguen existiendo algunas incógnitas que no se han despejado. Lo único que ha trascendido al respecto es que la rutina y las vidas tan diferentes que ambos tienen les han llevado a tomarse este 'standby' que ninguno sabe cómo va terminar.

Este miércoles hablábamos con Natalia, una de las mejores amigas de la artista, y nos dejaba claro que a pesar de todo siempre estará al lado de su amiga Chenoa y de Miguel: "yo quiero muchísimo a Laura, a Miguel, son los dos mis amigos, yo lo que quiero es lo mejor para ellos, es lo único que quiero", concluyendo que "como ellos estén bien yo estaré siempre, para lo bueno y para lo malo, para el uno y para el otro".

En cuanto a las bodas y separaciones que hay entre sus excompañeros, reconoce que "todo compensa hay de todo, siempre en las familias pasa de todo, bodas, bebés, separaciones y de todo" ya que estos sucesos "pasan en las mejores familias y nosotros somos una familia".

Fan de la nueva edición de OT, Natalia nos aseguraba que ve a los nuevos concursantes muy sueltos y que "estoy flipando con los chicos, yo no sé qué comen esta gente, estas nuevas generaciones, los veo bastante bien, muy profesionales, me sorprende" aunque confiesa que "los nervios siempre son los nervios, pero los veo con mucha personalidad, con mucha identidad y me sorprenden porque son súper jovencitos".

Además, nos comentaba que cuando ella entró en la academia no se enteraba de nada porque "yo era la más jovencita" y "no miraba ni a cámara, a estos chicos los veo que pisan bien el escenario. Me alucina la verdad".

Por último, cuando le preguntábamos por el amor y su situación actual, nos confesaba que "mi corazón está libre, tranquilo, muy bien conmigo misma, hace mucha falta, nos da mucho miedo la soledad la salud mental, cuesta mucho", pero considera que está "en un momento que por fin puedo decir que me encuentro bien. Cuando estas un domingo en tu casa viendo la tele, con la manta y con una pizza y una copita dices ya estoy bien. Los domingos son los días chungos".