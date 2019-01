Nagore Robles comparte su tenso enfrentamiento con un taxista de Madrid

MADRID, 29 (CHANCE)

La huelga de taxistas en su lucha contra los VTC se encuentra en su punto más álgido y tenso y realmente están siendo los ciudadanos los grandes perjudicados, siendo una de ellas en pagar las consecuencias Nagore Robles.

La colaboradora de Telecinco ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que muestra un desagradable enfrentamiento con un taxista de Madrid tras salir en defensa de una mujer por las malas formas del conductor.

"A mí no me insulte, ni tonta, ni imbécil, ni idiota, ni nada, no haga eso que hay muchos taxistas que tienen mucha más educación", declaraba Nagore en su defensa al enfrentarse al taxista, tal y como se podía ver en sus historias de Instagram. "No me vuelva a insultar que llamo a la policía. No me insulte, yo no le he insultado en ningún momento, solo he dicho que no sea agresivo y no grite a la señora", ha continuado Nagore, grabando las provocaciones del taxista.

"Ignorante, cógete el diccionario", le responde el taxista. Minutos más tarde de compartir el enfrentamiento, Nagore ha explicado: "No me suelo meter en este tipo de historias pero es que un taxista estaba insultando a una mujer y solo le he dicho que no gritara y que no fuera agresivo, entonces me ha gritado a mí. Ha sido totalmente descortés, mal educado, agresivo...".

"Es una pena que tengan que luchar y revindicar de esta manera y que otros taxistas se estén llevando la fama por este tipo de personas. Quiero decir que estoy bien, todo esta en orden, es lo que pasa, lo peor de todo es que le he dicho a un policía que me estaba agrediendo y se ha marchado corriendo y me ha dicho que estaba trabajando", ha añadido la concursante de Gran Hermano.

"Un grupo de taxistas estaban agrediendo a un Cabify y una señora les pidió que, por favor, se relajaran porque estaban poniéndose muy violentos. Esta señora inmediatamente fue agredida con insultos y gritos, así que por supuesto me metí a defenderla", ha continuado explicando, arrojando más luz sobre el polémico encuentro.

"Únicamente pedí que no gritaran e insultaran a esa señora que estaba intentando calmar el ambiente. Como ese taxista empezó a insultarme y gritarme cogí mi móvil para, entre otras cosas, sentirme más segura, ya que el policía no nos protegió a las personas que estábamos siendo agredidas", ha terminado zanjando las vasca.