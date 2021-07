La multa con la que la DGT puede arruinar tu verano: hasta 200 euros por algo que haces a menudo

Ya estamos en verano. Muchos españoles están preparando sus vacaciones. Los más afortunados están incluso disfrutando de unos días libres marcados por el buen tiempo y el calor. Ya hemos dicho adiós a la ropa de invierno y nuestros armarios piden a voces las prendas ligeras, las sandalias, los bañadores e incluso las chanclas. Tampoco podemos olvidar que muchos ciudadanos aprovechan sus días libres para coger el coche, ya sea por ocio o por trabajo, y con las altas temperaturas aún son muchos los que se atreven a subirse al vehículo sin cambiar su calzado. Llegados a este punto llega el debate de cada año: ¿es motivo de multa conducir sin multa? ¿Podrían sancionarme por ir al volante sin la camiseta?

Si bien es cierto que es una pregunta que surge cada año, aún existe confusión entre los españoles, que todavía no sabrían decir con certeza si conducir de esta forma podría ser objeto de una sanción o si por el contrario no es más que un mito. La Guardia Civilha querido zanjar el debate: sí pueden imponerse multas contra todos aquellos conductores que decidan subirse al coche con chanclas o que no lleven camiseta podrán ser sancionados siempre y cuando el agente considere que podría ser motivo de multa.





"No está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos", ha escrito recientemente la Guardia Civil en su cuenta de Twitter.

"No está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos para controlar bien los pedales", escribió el año pasado la Guardia Civil en su cuenta de Twitter.

En otras palabras, no se trata de una acción prohibida pero sí podría acarrear una sanción si el agente de tráfico considera que el calzado podría dificultar la conducción. Por lo tanto, siempre y cuando las chanclas no sean ajustables y puedan soltarse, podría acarrear una multa desde los 80 hasta los 200 euros, según la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiendo de la gravedad de la acción, que podría incluso suponer la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. La sanción es exactamente la misma por conducir descalzo o por con los pies en el salpicadero.

Multas por no llevar camiseta al volante

Con el calor, la temperatura de los vehículos asciende notablemente y son muchos ciudadanos los que caen en la tentación de quitarse la camiseta al volante. ¿Está prohibido conducir sin ella puesta? La respuesta es no, pero sí podría acarrear un multa. Al igual que con las chanclas, si los agentes de tráfico consideran que podría "condicionar tu libertad de movimientos", sí podrían interponer una sanción, que podría oscilar entre los 80 y los 200 euros, así como tres puntos del carnet de conducir.

"Conducir con chanclas o sin camiseta puede condicionar tu libertad de movimientos y afectar a la seguridad... ¿y sabes que es sancionable?", escribieron en Twitter hace algunos años.

Tampoco podemos caer en la tentación de colocar una toalla en los asientos del vehículo para evitar que se mojen o que se llenen de arena, ya sea del conductor o del resto de pasajeros, ya que esto también podría suponer una multa. Lo que está claro es que los ciudadanos quieren aprovechar al máximo sus días de vacaciones pero pedimos la mayor precaución. Todos sabemos que hace calor y que conducir con prendas de más a veces puede ser un hándicap a la hora de soportar las altas temperaturas. No obstante, y siguiendo el popular dicho español "es mejor prevenir que curar", recomendamos dejar las chanclas a un lado y llevar la camiseta siempre puesta para evitar posibles sustos al volante, así como sustos para nuestra cartera o nuestro carnet de conducir.