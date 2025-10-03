Las mujeres que tras un aborto solicitan apoyo a REDMADRE en ocasiones presentan síntomas similares al estrés post traumático. Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE ha dicho: “La mujer para tomar decisiones debe estar informada verazmente. La decisión de abortar tiene consecuencias graves para el hijo, que no nace, y puede tener consecuencias físicas y psicológicas para la madre, que debería conocerlas”.

TE PUEDE INTERESAR Secuelas tras el aborto: un estudio señala que las mujeres que interrumpen su embarazo sufren el doble de ingresos hospitalarios por problemas mentales

Fundación REDMADRE lleva 18 años acompañando a mujeres ante un embarazo imprevisto y apoyando a las que solicitan acompañamiento emocional después de haber abortado.

“Nuestra experiencia nos muestra que las mujeres que optan por el aborto lo hacen en situaciones de gran vulnerabilidad emocional, y sin considerar que esta decisión puede tener consecuencias perjudiciales. Además, el estrés y las emociones negativas asociadas con esta decisión pueden desencadenar o exacerbar condiciones de salud mental preexistentes o provocar situaciones nuevas e impredecibles”, ha dicho Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE.

00:00 Volumen Descargar 'Herrera en COPE' Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE

Los sucesos traumáticos pueden ocasionar una herida emocional considerable. El significado y el impacto de un aborto es diferente para cada persona. El aborto es frecuentemente descrito por las mujeres y los hombres como una perdida traumática; como resultado, puede ocurrir un duelo prolongado y no resuelto y otros problemas post traumáticos.

Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE: “Reconocer la vulnerabilidad emocional en este proceso y ofrecer el apoyo adecuado, que incluya información veraz y acompañamiento emocional, es crucial para que la mujer tome una decisión informada conociendo las consecuencias que puede tener un aborto”.