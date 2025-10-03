Las mujeres que tras un aborto solicitan apoyo a REDMADRE en ocasiones presentan síntomas similares al estrés post traumático
Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE asegura que "la decisión de abortar tiene consecuencias graves para el hijo, que no nace, y puede tener consecuencias físicas y psicológicas para la madre"
Las mujeres que tras un aborto solicitan apoyo a REDMADRE en ocasiones presentan síntomas similares al estrés post traumático. Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE ha dicho: “La mujer para tomar decisiones debe estar informada verazmente. La decisión de abortar tiene consecuencias graves para el hijo, que no nace, y puede tener consecuencias físicas y psicológicas para la madre, que debería conocerlas”.
Fundación REDMADRE lleva 18 años acompañando a mujeres ante un embarazo imprevisto y apoyando a las que solicitan acompañamiento emocional después de haber abortado.
“Nuestra experiencia nos muestra que las mujeres que optan por el aborto lo hacen en situaciones de gran vulnerabilidad emocional, y sin considerar que esta decisión puede tener consecuencias perjudiciales. Además, el estrés y las emociones negativas asociadas con esta decisión pueden desencadenar o exacerbar condiciones de salud mental preexistentes o provocar situaciones nuevas e impredecibles”, ha dicho Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE.
Los sucesos traumáticos pueden ocasionar una herida emocional considerable. El significado y el impacto de un aborto es diferente para cada persona. El aborto es frecuentemente descrito por las mujeres y los hombres como una perdida traumática; como resultado, puede ocurrir un duelo prolongado y no resuelto y otros problemas post traumáticos.
Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE: “Reconocer la vulnerabilidad emocional en este proceso y ofrecer el apoyo adecuado, que incluya información veraz y acompañamiento emocional, es crucial para que la mujer tome una decisión informada conociendo las consecuencias que puede tener un aborto”.