La mujer asesinada en Estepona delante de su hijo eleva a 11 víctimas en 2019

Una mujer de 58 años y nacionalidad española ha sido asesinada a puñaladas en presencia de su hijo menor en Estepona (Málaga), presuntamente por su marido, un ciudadano británico de 55 años; un crimen machista que eleva a 11 las víctimas mortales este año de las que sólo una había denunciado.

En menos de dos días, dos víctimas han sido asesinadas por sus maridos, ambas españolas; una mujer de 62 años en Madrid sobre las dos de la tarde del pasado viernes y la víctima de Estepona, a las 23.45 del sábado.

Los once crímenes machistas de este año han dejado 9 huérfanos menores de edad, entre ellos, el hijo de la mujer de Estepona de 15 años, testigo del asesinato de su madre.

El agresor de la mujer de Estepona echó a su hijo de 15 años de la vivienda cuando cometió el crimen, según han asegurado a Efe fuentes cercanas a la investigación, y aunque el menor intentó volver a entrar en la casa, ubicada en la avenida Reino de España, por una ventana y por la puerta, no pudo hacerlo.

Según las fuentes, fue un vecino el que dio la voz de alarma, pero cuando llegó la Policía la mujer, de 58 años, estaba ya sin vida, con heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo, entre ellas el pecho y abdomen.

En este caso, no constan denuncias previas de malos tratos de la víctima. La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, ha reconocido que "algo falla en los sistemas y el protocolo, no estamos llegando a las mujeres" que no denuncian previamente malos tratos, por lo que ha anunciado que tendrán que "articular otras formas y recursos" que van a analizar desde su departamento.

El Ayuntamiento de Estepona ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato y ha secundado esta tarde un minuto de silencio en la puerta de la antigua sede consistorial.

Andalucía es la comunidad en la que se han cometido un mayor número de crímenes machistas este año, 3 asesinatos. En Madrid, han sido asesinadas dos mujeres y ha habido una víctima en Valencia, Cataluña, Castilla y León, Aragón, Canarias y Cantabria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los últimos asesinatos machistas de las últimas horas. "Dos nuevas víctimas de la #ViolenciaMachista, esta vez en Madrid y Estepona. No daremos #NiUnPasoAtrás. Seguiremos protegiendo firmemente a las mujeres por encima de todo", asegura Sánchez en su mensaje en Twitter, en el que expresa su "cariño a las familias y seres queridos de ambas".

La vicepresidenta, Carmen Calvo, también ha expresado sus condolencias a los familiares de esas dos mujeres "asesinadas por el machismo criminal en las últimas horas".

"Son 11 en lo que va de año y 986 desde 2003. Para acabar con la #ViolenciaDeGénero no podemos consentir su negación. Nos va la vida en ello #NiUnaMenos", asegura en la misma red social.

Pablo Casado, líder del PP, traslada en su cuenta su "condena y absoluta repulsa ante los nuevos y lamentables casos de violencia de género". "Mi solidaridad y apoyo a sus familias. Reivindicamos el Pacto de Estado y más fondos para policía y juzgados especializados, entre otras medidas".

Desde Ciudadanos, Albert Rivera, expresa su deseo de que "caiga el peso de la ley sobre los asesinos". "Mi más rotunda condena a los nuevos crímenes de #ViolenciaMachista sucedidos en Madrid y Estepona. Envío todo mi apoyo a los familiares de las víctimas, seguiremos luchando juntos contra esta lacra".

En Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado la "trágica noticia" del asesinato de la mujer de Estepona y ha asegurado que "entre todos" se acabará con esta "lacra".

También el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha lamentado y condenado "tajantemente" el nuevo caso de violencia de género. "Otra mujer asesinada a manos de su marido y ante los ojos de su hijo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Acabemos ya con esta lacra social", ha escrito en la misma red social.

En su condena a estos hechos, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha asegurado que "no caben medias tintas". "El horror de la sinrazón machista nos golpea de nuevo" por el asesinato de una mujer "a manos de su marido y ante su hijo".