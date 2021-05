¿Qué es el amor?

Hola, buenas noches.

Buenas noches.

¿Qué tal?

Muy bien, ¿y tú qué tal, Toni?

Yo, perfectamente.

Me alegra mucho hablar contigo, Toni.

A mí también.

¿Qué edad tienes, Toni?

Tengo 34 años.

¿Y qué me querías contar?

Hace catorce años hablé contigo. Me llamaste. Estaba yo en una ambulancia...

¿Tú estabas en una ambulancia?

Sí, no te acordarás. Me llamaste porque te llamó una chica para felicitarme por mi cumpleaños, que era en julio. Por eso recuerdo que fue hace catorce años menos unos días.

¿Trabajabas en la ambulancia o ibas como...?

Sí, trabajaba y trabajo. Una novia que tenía entonces llamó al programa Momentos. Fue una sorpresa total. Tú me llamaste para felicitarme. Ella fue tímida. Y hoy, después de catorce años, me voy a casar con esa chica. Tenemos una niña de diez años y un niño de siete años, y nos va todo muy bien.

¡Qué emocionante para mí! Sinceramente me gusta mucho esta llamada.

Los cuatro nos vamos a patinar sobre ruedas, la familia entera. Estoy disfrutando gracias a ella. Ella me enseña lo importante de las pequeñas cosas. Yo sigo trabajando en la ambulancia y eso me ayuda a ver la parte buena y la parte mala. Ella trabaja en un centro sanitario. De hecho esta noche está trabajando. Quizá esté escuchando. Te va llenando y te va haciendo cada vez más feliz. Tengo una pareja que es un tesoro. Se llama Gema.

Que fue la persona que nos llamó hace catorce años.

Y cada día la quiero más. Cada día es más guapa. Hay una persona, mi madre, que se mete demasiado, y a mí me da rabia. Ella me ve nervioso y sufre por mí. La veo muy nerviosa, y no se lo merece. Lo importante lo hemos superado los dos juntos: conocernos, vivir, disfrutar y lo que nos queda. Quería mandarle, igual que ella para mi cumpleaños me quiso sorprender, ahora quería sorprenderla a ella.

¿Le quieres grabar un mensaje?

Sí, es lo que me hizo.

¿Ella te mandó un mensaje a ti?

Sí, me mandó un mensaje.

¡Qué bonito! ¿Y tú también le grabaste uno?

No.

Ella te lo hizo a ti.

Ella me lo hizo a mí, sí.

Este es el mensaje que Toni le deja a Gema:

Hola, Gema, cariño. Quería devolverte la sorpresa de hace catorce años. Sólo decirte que te quiero, que cada día soy más feliz a tu lado, que tú me has enseñado a vivir la vida y que gracias a ti tenemos dos hijos. Gracias a ti soy el padre más feliz del mundo. Te quiero como no se puede decir, sólo sentir. Te quiero mucho, cariño. Un beso.

Desde aquí, Luis, me gustaría animar a la gente. De verdad que el cariño existe. No hay que buscar reproches. Primero hay que mejorar en ti para empezar a ver los fallos de los demás. De verdad que se puede ser muy feliz.

Los catorce años han pasado pero tú esto se lo habrás dicho muchas veces.

Sí, no me cansaré.

Cada día más feliz.

Sí, de verdad que sí. Ella me lo da todo. Y ahora casándonos tenemos la hipoteca, el coche, los niños... Como cualquier pareja casada. Y luego mi familia lo dice, que mis hijos vean casado a su padre.

¿Os casáis en Barcelona?

Sí, en Barcelona.

¿Cómo se llaman tus hijos?

La niña se llama como su madre y el niño como yo.

Interviene Gema.

“Hola”, dice Gema.

“Hola”, responde Toni.

“¿Has escuchado el mensaje?”, pregunta Luis.

“Lo he escuchado todo por teléfono”, responde Gema. “Pero el programa lo escucho casi cada noche que trabajo, él lo sabe.”

“¿Te ha gustado, Gema?”, pregunta Luis.

“Mucho”, dice Gema. “No me lo esperaba para nada.”

“Bueno, os dejo que habléis”, dice Luis.

“Hace catorce años, ¿te acuerdas?”, dice Toni.

“Sí, en tu cumpleaños, solos tú y yo”, dice Gema.

“Espero que te animes, que te dé fuerzas. Lo importante al final es estar los cuatro”, dice Toni.

“Me he quedado sin palabras, no sé que decir”, dice Gema.

“No sé si lo he grabado bien”, dice Toni.

“Si no lo has grabado bien yo te daré una grabación, no te preocupes”, le dice Luis. “El día 13 será un día muy especial.”

“Pues sí, la verdad es que sí”, responde Gema.

“Me ha gustado mucho escucharos”, les dice Luis.

“Y a mí la sorpresa y hablar contigo, que hace muchísimos años que te escucho y te admiro un montón. Un beso para él, que ahora hablaremos, y muchas gracias por todo”, dice Gema.

“Me ha gustado, de verdad. Es una llamada bonita que no olvidaremos nunca”, dice Luis. “Ha sido bonito, de verdad, sinceramente. Algunas personas que os escuchan ahora a los dos estarán pensando, escuchándoos a vosotros: ¡Qué bonito!”

“A mí me daría envidia no vivirlo”, dice Toni. “Estoy tan enamorado que no se puede explicar.”

“Que el día 13 sea un día inolvidable para vosotros y para vuestros hijos. Un saludo para vosotros”, dice Luis.

“Muchas gracias”, responden Toni y Gema.

