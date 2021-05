Moverse para sobrevivir a la covid

Cardiólogos del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos han elaborado un estudio con pacientes hospitalizados por covid-19 que revela que mantener una actividad física regular aumenta hasta en ocho veces las posibilidades de supervivencia en estos pacientes respecto de aquellos que llevan una vida sedentaria. Esta investigación ha sido publicada en la revista científica americana de enfermedades infecciosas, 'Infectious Diseases and Therapy'.

No cuentan las tareas del hogar, ni cuidar de los niños, tenemos que forzar un poquito más, pero poco: un paseo de 20 minutos, tres veces a la semana y a buen ritmo “que podamos hablar pero no cantar” nos recomienda el doctor Julián Pérez Villacastín, director del Instituto Cardiovascular del hospital madrileño. Con eso, afirma, la mortalidad en caso de Covid desciende del 13,8 por ciento que observaron en los pacientes sedentarios, al 1,8 por ciento. Un dato que les ha sorprendido incluso a ellos “nos quedamos impresionados -asegura-, porque además es un hecho que depende de nosotros mismo, la decisión de mantenernos activos en la vida”.

El objetivo es que “nadando, haciendo bicicleta o cualquier otro tipo de ejercicios, subamos nuestras pulsaciones de “ 70, 80 o 90 que es lo normal, a 120: no hay más que restar a 220 nuestra edad”. El Hospital clínico San Carlos analizó “a las personas que estaban muy enfermas en el hospital entre 18 y 70 años y nos dimos cuenta que los que se morían eran los más sedentarios” . Y, ¿por qué? “Porque cuando uno está activo, mejora todo: su peso suele ser el adecuado, y la tensión arterial mejora, la diabetes, el sistema respiratorio y cardiovascular funciona mejor…,hicimos complicados análisis para demostrar que era el ejercicio y ningún otro factor el que mejoraba el pronóstico”. De esta forma, incide el doctor Pérez Villacastín, se dieron cuenta de que “lo mejor era separar los grupos “era preguntarles si estaban en forma, si hacían ejercicio, porque si eran activos, las posibilidades de morirse por covid, aunque ingresen en el hospital porque están malísimos, son muy bajas” .

¿ A qué nos referimos cuando hablamos de persona activa?

El jefe del Instituto Cardiovascular del Hospital San Carlos nos da las claves: “es aquella persona que camina, o nada, o hace bici, o gimnasia, o baila o sube y baja escaleras al menos 20 minutos tres veces por semana, y a partir de ahí, cuanto más mejor”.

En el lado contrario está el sedentario al que el doctor define como aquella persona que “camina lentamente, que aunque asegure que no para en casa, pero está barriendo, o haciendo las camas…eso no es ejercicio suficiente. Para el sistema pulmonar, o el sistema cardiovascular no es suficiente: hay que acelerar el corazón”. Eso sí, si tienes una edad o alguna patología, pregunta a tu médico.