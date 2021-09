Moreno: El incendio de Sierra Bermeja lo provocó alguien con formación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este jueves que el incendio de Sierra Bermeja de Málaga lo provocaron "personas inteligentes, con formación en ese campo para hacer el mayor daño posible" y ha insistido en que irán "a por los autores" del fuego.

Moreno, en respuesta a Unidas Podemos en el Parlamento andaluz, ha abogado por un endurecimiento de las penas de cárcel para quienes provocan incendios y ha vuelto a trasladar su pésame por la muerte del bombero en las tareas de extinción, así como su agradecimiento al Infoca y a todos los profesionales que han participado.

La portavoz de UP, Inmaculada Nieto, ha pedido que haya "un aprendizaje colectivo" de lo sucedido" y ha pedido que se cree en la Cámara un grupo de trabajo sobre grandes incendios en Andalucía, similar al que hubo en 2004.

Además, ha defendido que los trabajadores del Infoca "no pueden ser los héroes de hoy y los desempleados del mes que viene, no pueden ser héroes a tiempo parcial".

En materia medioambiental, tema de la pregunta de UP, Moreno ha defendido que "no puede haber preservación del medioambiente si no hay economía" por lo que ha abogado por buscar "una fórmula" que lo compagine, ante la denuncia de Unidas Podemos de estar llevando a cabo "políticas fracasadas" del pasado.

Ha señalado que "cuanto más desarrollo económico haya en los entornos de los parajes naturales más protección habrá", ya que será un motor de la zona, y ha pedido que entre todos busquen "una fórmula" para mantener el medioambiente y seguir con el desarrollo económico y social.

Ha garantizado que su gobierno está comprometido con un modelo sostenible porque tiene "la determinación" de que sólo se puede progresar "si preservamos nuestra naturaleza".

Nieto ha acusado a Moreno de estar recuperando un modelo de hace más de una década, como el que se produjo "del ladrillazo", y ha expuesto proyectos de viviendas, campos de golf y hoteles en la costa de Cádiz, en Castellar (Jaén), o en Mijas (Málaga).

"Apostar por arrasar hectáreas forestales y que viva el ladrillo no es acertado", ha agregado Nieto, quien ha recordado que hoteles de cinco estrellas "hay en muchos sitios" pero ecosistemas como Doñana, los Alcornocales o Sierra Nevada "son únicos".

Ha agregado que ese patrimonio también es "identidad" de Andalucía para protegerlo no se pueden hacer "políticas medioambientales fracasadas del pasado".

Moreno ha respondido que las licencias para esos proyectos son de 2011 o 2012, ha recordado que con IU en el Gobierno se declaró de interés turístico el proyecto de Castellar Golf y que con su partido en el gobierno local de Trebujena se acaba de aprobar el proyecto de 300 villas de lujo, campo de golf y hoteles en el municipio.

El presidente ha expuesto que su Gobierno está trabajando en un plan de residuos de Andalucía y en la primera estrategia de calidad del aire, ha avanzado que "en muy pocas semanas" será realidad el plan andaluz de acción por el clima y que el proyecto de ley de economía circular llegará al Parlamento en este periodo de sesiones.