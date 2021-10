Mito o realidad. ¿Es cierto que una copa de vino al día es beneficiosa para la salud?

En nuestra sociedad están extendidas numerosas afirmaciones que se transmiten de una persona a otra sin realizarse una comprobación científica que determine si es cierto o no. Esto hace que en ocasiones se dude y las personas no sepan si deben seguir esa recomendación popular o si es una falacia que deben ignorar.

Una de las más extendidas en las conversaciones sobre nutrición es que una copa de vino al día es buena para la salud y muchas personas siguen esta recomendación. Pero, ¿realmente es bueno para el organismo o se trata de una estrategia para que aumente el consumo de esta bebida y la industria obtenga mayores beneficios?





La gran importancia de la producción española de vino y la frecuente incorporación de este en la dieta mediterránea hace que esta afirmación sea especialmente relevante en España, por lo que es importante averiguar la verdad sobre esta cuestión.

Para entender los argumentos, conviene recordar que, según la RAE, el vino es una bebida alcohólica que se hace del zumo de las uvas exprimido y fermentado naturalmente. En los componentes de esta fruta y la presencia de alcohol está la clave para llegar a la verdad sobre esta afirmación.

Polifenoles y resvetarol, las claves de los argumentos que defienden sus beneficios

Los defensores de que una copa de vino al día argumentan que una copa de vino al día tiene beneficios como prevenir enfermedades cardiovasculares, mejoran el colesterol, aumenta el equilibrio a largo plazo, combate el cansancio, reduce las probabilidades de tener Alzheimer, incrementa la producción de endorfinas y ayuda a bajar de peso por un gen que impide que se formen células de grasa. Esta postura se basa en la presencia de polifenoles, que son compuestos antioxidantes, y de resveratrol, que provienen de la uva.

Pese a estos beneficios de esta fruta, los estudios científicos revelan que la cantidad que contiene el vino de estas sustancias son mínimas y que se pueden obtener en otros alimentos como el arándano y otros frutos del bosque, el cacahuete o el chocolate negro. En este sentido, el nutricionista Aitor Sánchez alerta de que estos beneficios del resveratrol se han visto en estudios en el laboratorio, pero no se ha demostrado que ocurra en seres humanos.

"Los efectos perjudiciales del alcohol superan de largo sus potenciales efectos protectores"

Además, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten de los peligros de consumir alcohol y recomiendan no consumir esta bebida, ya que no hay una cantidad mínima segura. Además, este organismo asegura que “los efectos perjudiciales del alcohol superan de largo sus potenciales efectos protectores” y aconseja seguir una dieta saludable y llevar un estilo de vida activo.

Sobre uno de estos supuestos beneficios, el de la producción de endorfinas y la mejora del estado de ánimo, el Hospital Ochoa afirma que consumir cualquier tipo de bebida alcohólica sería contraproducente, ya que uno de los efectos secundarios del alcohol es el sentimiento depresivo. En el campo de las enfermedades mentales, tampoco es cierto que ayude a prevenir el Alzheimer, es más, un estudio publicado en la revista The Lanzet concluyó que el consumo de vino hace que la persona tenga más posibilidades de padecer demencia.





Una copa de vino aumenta el riesgo de contraer algunas enfermedades

Por otro lado, la ciencia no solo desmiente que una copa de vino sea beneficiosa para el organismo, sino que demuestra que aumenta las probabilidades de sufrir algunas enfermedades. En 2017, un estudio reveló que el consumo de tres o cuatro bebidas alcohólicas a la semana está relacionado con un 30% más de riesgo de padecer diabetes. Además, la Sociedad Americana de Oncología Clínica demostró que consumir una bebida alcohólica al día hace que la persona tenga más probabilidades de enfermar de cáncer de mama, colon, esófago, hígado, cavidad oral, faringe y laringe.

Siguiendo esta línea, un estudio publicado en Scientific Reports revela que las personas que consumen diariamente alcohol sufren una reducción en el tejido cerebral. “El cambio en el volumen de pequeñas partes del cerebro, como el hipocampo y los ventrículos, se han asociado con el consumo moderado de alcohol”, explican los investigadores.

La ciencia demuestra que una copa de vino diaria no es beneficiosa

Por tanto, la evidencia científica ha demostrado que consumir una copa de vino al día no es saludable, es más, aumenta el riesgo de sufrir algunas enfermedades. En este sentido, urge que la población conozca los efectos de consumir alcohol diariamente aunque “solo” sea una copa de vino al día. Si se hace, que sea porque a la persona realmente le apetece en ocasiones esporádicas, pero no aludiendo a unos beneficios que no son tales.