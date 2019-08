La misteriosa teoría que involucra a los Beach Boys en los asesinatos de la Familia Manson 50 años después

Tal día como hoy hace exactamente 50 años se cometieron los infames asesinatos Tate/LaBianca, o como se conoce popularmente, los crímenes de la Familia Manson. Hace casi dos años que el conocido criminal Charles Manson murió a los 83 años en la prisión de Bakersfield, en California, pero el mundo de Hollywood y la crónica negra sigue obsesionado con las muertes de Abigail Ann Folger, Wojciech Frykowski, Steven Earl Parent, Jay Sebring, Leno, Rosemary LaBianca y Sharon Tate Polanski ocurridos el 9 de agosto de 1969, puesto que la última era la pareja del director Roman Polanski.

El motivo oficial que llevó a la secta de la Familia Manson, creada por el icónico criminal, oscila entre el consumo de drogas como el LSD, las setas alucinógenas y una obsesión enfermiza con una guerra racial que traería el fin del mundo. El culto de Charles Manson contaba con un total de 100 seguidores y con un núcleo muy concreto de mujeres que le adoraban como a un profeta en la Tierra. Precisamente fueron varias de esas mujeres las que recogió el fundador de los Beach Boys, Dennis Wilson, mientras hacían autostop en la carreta. No una, sino hasta tres veces. En la cuarta ocasión era Manson el que estaba en la misma localización esperando para hacer autostop con el coche del músico. El compositor Van Dyke Parks llegó a declarar que todo se trataba de un “montaje” del criminal.

Manson ya había dado muestras de su obsesión por la música pop con su peculiar interpretación de la canción de los Beatles de 1968 Helter Skelter. Aunque Paul McCartney había asegurado que el significado del tema era el ascenso y la caída del Imperio Romano, para el líder de la secta se trataba de una profecía sobre el armagedón que traería una guerra mundial entre “negros y blancos”. El propio Dennis quedó impresionado por la personalidad de Manson y, además de proveer de una casa y presupuesto para La Familia, le presentó a Terry Melcher, productor de varias canción tanto de los Beach Boys como de la banda The Byrds y que, en ese momento residía en la casa en la que posteriormente sería asesinada Sharon Tate junto al resto de invitados.

La intención de Manson siempre fue grabar una canción junto a la banda, algo a lo que Melcher se negó rotundamente. Eso sí, los Beach Boys llegaron a publicar una canción compuesta por el criminal titulada “Cease to exist” (dejar de existir) retitulada como “Never Learn Not To Love” (Nunca aprenda a no amar). Sin embargo, los conflictos llegaron posteriormente cuando Manson y Wilson llegaron a las manos. Van Dyke Parks recordaba el incidente:

"Un día, Charles Manson trajo una bala y se la enseñó a Dennis, que preguntó: '¿esto qué es?' Y Manson le respondió 'es una bala. Cada vez que la mires, quiero que pienses lo bien que está que tus hijos estén seguros'. Entonces Dennis cogió a Manson por la cabeza y le lanzó al suelo antes de empezar a golpearle hasta que Charlie dijo '¡Ouch!'. Le dio una paliza tremenda. Dennis le decía '¡Cómo te atreves!' Charlie Manson estaba sollozando claramente delante de un montón de gente. Escuché la historia pero no estaba allí".

Tal fue el impacto de Wilson tras los asesinatos que nunca jamás volvió a mencionar a Manson en ninguna entrevista. “Mientras viva, no hablaré de ello”, aseguraba Dennis Wilson en una entrevista. Puede que existiera una razón oculta tras los asesinatos que fuera producto de la humillación de la paliza, o bien una reacción frustrada ante la falta de éxito musical. En cualquier caso, Manson eligió precisamente la casa de Melcher para cometer los crímenes.