Misterio resuelto: este es el tiempo que puede infectar el coronavirus en el aire

El gobierno español aprobó el pasado mes de diciembre el uso de mascarilla obligatorio en los exteriores tras el estallido de la sexta ola de la pandemia del coronavirus. Y todo por culpa de la gran efectividad de contagio de la variante ómicron. En interiores, desde mayo de 2020, es obligatorio. Pero, ¿durante cuánto tiempo tiene el virus capacidad de contagio cuando está suspendido en el aire? Casi dos años después de comenzar la pandemia, la ciencia empieza a dar respuestas a este gran misterio.

Un estudio realizado por la Universidad de Bristol (Reino Unido) sobre la transmisión del coronavirus por el aire apunta que el patógeno pierde el 90% de su capacidad de infección en sus primeros 20 minutos tras la exhalación. Es más, los autores sostienen en su estudio que la mayor pérdida de capacidad de infección sucede en los cinco minutos iniciales.

En una entrevista en "The Guardian", el autor principal del estudio confirma que el mayor riesgo de exposición "es cuando estás cerca de alguien", aunque no minimiza que sucedan contagios en los espacios mal ventilados. Es decir, que en un bar es mucho más sencillo contagiar a los comensales de tu mesa que al resto de clientes del establecimiento, aunque el riesgo no es cero. Por este motivo, Jonathan Reid enfatizó en la necesidad del uso de mascarillas y de reuniones breves cuando las personas no pueden distanciarse mucho físicamente. "Cuando te alejas, no solo se diluye el aerosol, sino que también hay menos virus infeccioso porque el virus ha perdido infectividad (como resultado del tiempo)", explica. La investigación, eso sí, se ha hecho con alfa y dos variantes locales de Reino Unido en aerosoles, y ahora comenzarán a experimentar con ómicron.

LUGARES SECOS Y HÚMEDOS

La capacidad de infección también depende de los factores del ambiente en el que nos movemos. Por ejemplo, cuando la humedad está por debajo del 50% (como el que se encuentra en muchas oficinas), el virus pierde la mitad de su infectividad en apenas cinco segundos. Tras ello cae de una forma más gradual, alrededor de un 19% en los siguientes cinco minutos. Por contra, con una humedad del 90% (similar a un baño de vapor), la caída en la infectividad es más gradual, sobre un 52% una vez pasados cinco minutos, cayendo al 10% tras veinte minutos. Por esa razón, también enfatizó en la necesidad del uso de mascarillas y de reuniones breves cuando las personas no pueden distanciarse mucho físicamente. "Cuando te alejas, no solo se diluye el aerosol, sino que también hay menos virus infeccioso porque el virus ha perdido infectividad (como resultado del tiempo)", sostiene.

Hasta la contaminación de una ciudad puede jugar a favor del virus. La exposición a largo plazo a la contaminación ambiental del aire podría aumentar el riesgo de infectarse de covid-19, según los hallazgos de un estudio publicado en internet en la revista Occupational & Environmental Medicine, del BMJ. Cada incremento de 1 microgramo por metro cúbico de la exposición a largo plazo con PM2.5 se asoció con un aumento del 5% en el número de nuevos casos de infecciones de covid-19, equivalente a 294 casos por cada 100.000 personas al año.

