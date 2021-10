El ministro Escrivá se pronuncia sobre su momento 'Tip y Coll' y señala al culpable: "¿Quién?"

En las últimas horas el ministro Escrivá ha sido tendencia en las redes sociales. Y es que un surrealista momento suyo ha corrido como la pólvora. Desde un atril, hablando ante una audiencia, decidió empezar a echarse agua en lo que él mismo pensaba que era su vaso de agua. Lo que no podía imaginarse es que el lugar donde se estaba poniendo el agua, estaba lejos de ser su vaso. Además, tras todo el revuelo generado, el propio ministro se ha pronunciado señalando al culpable.

El atril aguado de Escrivá

Todo tuvo lugar hace varias semanas, durante el acto en el que Mapfre presentó su Mapa de Talento Senior, 2021, un informe impulsado por el Centro de Investigación Ageignomics Fundación MAPFRE y que se ha presentado hoy con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.





El ministro subió a la tribuna y comenzó su intervención, cuando la azafata le tendió una botella de agua. Fue poco después cuando Escrivá decidió abrir la botella y verterse el contenido en un vaso, sin ser consciente de que ese sencillo gesto iba a generar una escena que probablemente le cueste mucho olvidar.

"El punto de partida, el punto de partida es...", repetía una y otra vez Escrivá mientras vertía el contenido de la botella en un recipiente de la propia tribuna que no era el vaso, sino el espacio destinado para colocar la botella. "El punto de partida no es... ¡Ah! Esto no es", fueron las palabras que pronunció el ministro cuando se dio cuenta de su error, tras caer en la cuenta de que aquel recipiente no era un vaso.

"Bueno, me parecía muy complejo", señaló el ministro cuando una de las organizadoras le señalaba dónde estaba con exactitud el vaso donde debía verter el agua. "Ahora tengo problemas", fue todo lo que puedo decir el ministro antes de romper a reír. "Mucho cuidado, cuidado con la botella ahora", avisó de nuevo entre risas después de haber vertido correctamente el agua en el vaso.

Ministro Escrivá, el "punto de partida" no es verter el agua ahí... pic.twitter.com/cI2XcLQRHU — El HuffPost (@ElHuffPost) October 26, 2021





Los comentarios al vídeo, como era previsible, bromeaban con este curioso y surrealista episodio que ha protagonizado el ministro. "Estas cosas pasan, pero por suerte no delante de una cámara", "Qué chistoso, pero mejor su sentido del humor" o "Un vaso es un vaso, nunca mejor dicho" han sido algunos de los menajes que ha recibido el vídeo.





Otros, sin embargo, han querido dar un paso más allá: "Un poco más y se marca un Tip y Coll", recordando así a uno de los vídeos de la pareja humorística en la que enseñan al público cómo llevar un vaso de agua.





En cualquier caso, y fuera de ese incómodo momento, durante la clausura del acto, el ministro lamentó que la población ocupada mayor de los 55 años en nuestro país fuera inferior a la de otros países europeos y reconoció la necesidad de hacer cambios en el "marco normativo" para evitar este tipo de situaciones. El ministro hizo alusión directa a la Ley de la Seguridad Social, que presentó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados.

Escrivá señala al culpable de su incidente con el agua

Con todo el ruido generado, la respuesta de Escrivá no se ha hecho esperar en su propia cuenta de Twitter. "Observo que este vídeo sobre una intervención mía ha suscitado muchas reacciones. Sin embargo, no encuentro algo que llevo rumiando desde entonces; ¿Quién diseñó un atril así?", se preguntaba.

Observo que este vídeo sobre una intervención mía ha suscitado muchas reacciones. Sin embargo, no encuentro algo que llevo rumiando desde entonces; ¿Quién diseñó un atril así? https://t.co/Pn7yRLEMYe — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) October 27, 2021