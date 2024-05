Miles de personas protestan en Palma contra el turismo masivo y por una vivienda digna

Varios miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de Palma para protestar contra la masificación turística en Mallorca y para poder acceder a una vivienda "digna" en una convocatoria de la entidad Banc del Temps de Sencelles.

La marcha tenía por lema 'Mallorca no se vende-Digamos basta' y la participación de ciudadanos ha sorprendido a los propios organizadores, según han reconocido.

La protesta ha estado encabezada por dos grandes pancartas, en una de las cuales figuraba el referido lema y en la otra se afirmaba: "Si nos niegan nuestro techo, nos niegan nuestro futuro: Derecho a una vivienda digna".

Algunos de los asistentes portaban carteles, como uno donde se preguntaba qué trae el "turismo de masas" y se respondía: "masificación, atascos, contaminación, insostebilidad".

En otro se leía: "Too many tourist, too many cars, too many yachts...SOS residents" (demasiados turistas, coches y yates) y, entre las proclamas coreadas, se ha escuchado: "Quien ama Mallorca no la destruye".

La manifestación ha partido del Parque de las Estaciones de Palma y ha concluido con la lectura de un manifiesto en el Paseo del Borne.