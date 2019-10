Miles de personas dicen "Basta ya, nadie sin hogar" en 40 ciudades españolas

Miles de personas han salido este mediodía a las calles de 40 ciudades españolas para poner cara "al grave problema del sinhogarismo" y reclamar visibilidad sobre esta realidad que afecta a más de 40.000 personas, que no tienen acceso a una vivienda digna.

"Basta ya" y "Nadie sin hogar" han sido algunos de los lemas de las concentraciones organizadas por organizaciones como Cáritas y Faciam (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados), entre otras, para incidir en estas situaciones que viven personas con nombres y apellidos, con historias personales.

Como la de Sara, de 41 años, que pone el rostro a la campaña Nadie Sin Hogar 2019: "Me quedé sin trabajo, el banco me desahució y ahora vivo en la calle; lo peor es que parece que dejas de existir, llega un momento en que no me importaba nada", explica.

La campaña, que cumple 27 años, se lanza con motivo del Día de las Personas sin Hogar y plantea que para poder acabar con el sinhogarismo es imprescindible "visibilizar a quien lo sufre, a las personas concretas, hombres y mujeres que ven vulnerados sus derechos cada día, teniendo que dormir en la calle o en una infravivienda o a punto de sufrir un desahucio sin una alternativa de alojamiento".

Cáritas alerta de que estas situaciones aumentan, como ponen de manifiesto los datos de la última encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación Foessa 2018, que recoge que 2,1 millones de personas residen en una vivienda insegura y 4,6 millones de personas en una vivienda inadecuada.

Este año, la iniciativa incide en la especial vulnerabilidad de la mujer, a la que afecta el problema del sinhogarismo y el de sufrir más agresiones y situaciones de violencia por su género.

Las propias personas sin hogar se han convertido en las protagonistas de estas concentraciones, leyendo manifiestos que han redactado contando sus historias.

"No tener hogar es más que no tener casa, se trata de un cúmulo de aspectos que engloban un espacio físico pero también de otras dimensiones que son fundamentales para nuestro bienestar y el de todo ser humano", explican en esos manifiestos, en que recuerdan que "detrás de esos datos fríos y anónimos estamos personas que sufrimos, lloramos, amamos y queremos ser felices".

En esta jornada reivindicativa, Cáritas Diocesanas han convocado jornadas de puertas abiertas en sus recursos sociales para personas sin hogar, para acercar a la ciudadanía a la realidad del sinhogarismo, recuerda la organización católica.