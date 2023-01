Mike Sharples defiende ChatGPT pero advierte que democratiza el plagio

El profesor de tecnología educativa y precursor del nuevo sistema de chat basado en Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT, Mike Sharples, ha defendido este martes el uso crítico de esta tecnología en educación, aunque ha advertido de los riesgos que comporta al "democratizar el plagio".

Mike Sharples ha pronunciado hoy la conferencia "Pasado, presente y futuro del plagio: implicaciones para la evaluación" en una jornada organizada por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) para debatir sobre el impacto de la IA en la educación y en la evaluación educativa.

ChaGPT permite chatear en multitud de idiomas con un sistema de IA capaz de mantener con mucha naturalidad conversaciones sobre casi cualquier tema, de responder a infinidad de preguntas y de crear contenidos casi a la carta.

En su intervención, el profesor emérito de Tecnología Educativa en la Open University del Reino Unido, ha dicho que los estudiantes universitarios ya están utilizando las tecnologías GPT3 y ChatGPT para crear sus trabajos, por lo que "no estamos hablando del futuro sino del presente", y ha citado como ejemplo que un 25 % de los estudiantes de la Universidad de Stanford (EEUU) reconoció en una encuesta haber utilizado estas herramientas.

Mike Sharples se ha referido a la IA en educación como "un patio de colegio para explorar la escritura y el pensamiento académico", ya que "permite al profesor generar ensayos alternativos sobre un tema y luego pedir a los estudiantes que los critiquen y escriban versiones mejoradas".

Además de esta posibilidad, el experto también ha propuesto que el docente "lance a sus estudiantes una pregunta compleja y que cada alumno elabore una respuesta con IA" con el fin de que estas "se evalúen en grupo posteriormente y se redacte un ensayo final".

"Se trata de utilizar la IA en educación desde un punto de vista crítico" para "aprender a partir de las inmensas posibilidades que nos ofrece", ha dicho el experto.

En cuanto a los riesgos de que los estudiantes utilicen IA para no elaborar sus trabajos, Mike Sharples ha destacado que esta tecnología "es enormemente capaz de elaborar textos creíbles", pero "no puede tener información en tiempo real, no puede reflexionar sobre lo que han escrito, no tiene un modelo explícito de cómo funciona la palabra y es amoral", ya que "es una máquina de lenguajes, no un sistema de razonamiento".

La inteligencia artificial de esta tecnología está alimentada por una enorme muestra de texto extraída de internet, pero no está conectada a la red en tiempo real y sus "conocimientos" se detienen en 2021, por lo que no puede comentar hechos recientes.

Sobre la detección de plagios, el profesor ha reconocido que "en general, la comunidad necesita investigar y desarrollar mejores soluciones" que faciliten su detección.

El profesor ha equiparado el uso de la IA en las aulas al de los móviles, donde la respuesta "primero fue ignorarlos, después rechazarlos, prohibirlos y finalmente intentar adaptarse".

La compañía de investigación de inteligencia artificial OpenAI ha credo la herramienta en cuyo desarrollo han invertido gigantes tecnológicos como Microsoft.

OpenAI se autodefine como compañía sin fines de lucro cuyo objetivo es promover y desarrollar inteligencia artificial amigable para beneficiar a la humanidad en su conjunto. EFE.

cp/eba.fch