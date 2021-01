Miguel Sebastián desmonta el análisis de TVE sobre los contagios: “¿Cómo puede decir eso la tv pública?”

El ex ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha salido de su tono habitual de criticar a figuras políticas y ha cargado contra TVE, a la que critica por la lectura que ha hecho de los últimos datos de Sanidad sobre los contagios. Precisamente el que fuera miembro del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, es un habitual como entrevistado en programas como 'La Sexta Noche' o 'Al Rojo Vivo', donde analiza precisamente la curva de positivos de Covid con Antonio García Ferreras.

En esta ocasión, Sebastián se ha lanzado a criticar a otra televisión de la que no forma parte, en concreto el ente público, muy criticado por parte de la oposición por torcer la línea editorial en favor del PSOE, partido del que fue ministro, y que en estos momentos forma gobierno de coalición con Podemos. Sin embargo, no es el primer ex ministro socialistas que estalla contra la línea de los informativos de Televisión Española. Ya José Luis Corcuera, ex ministro de Felipe González, aseguraba que la gran apuesta de la cadena, Mónica López, “no sirve para esto” tras la pregunta que le realizó a Cayetana Álvarez de Toledo sobre el Rey Felipe VI.

Miguel Sebastián, contra TVE

Precisamente lo que critica el ex ministro de Industria de Zapatero es la lectura que hacen desde el Canal 24h de los datos de Sanidad que cifra en 44.357 nuevos casos de COVID-19 del miércoles al jueves. Y es que, según la cadena de Radio Televisión Española, ahora mismo nos encontramos en el pico de la tercera ola.

“¿Cómo puede decir la televisión pública, RTVE y Canal 24h que “el incremento de incidencias es cada vez menor” y que “ya estamos en el pico de la 3 ola”, cuando hoy se ha batido el récord en el AUMENTO de la incidencia 14d (+60 puntos en un solo día)?”, escribía el ex ministro en su cuenta de redes sociales. Además, Sebastián insistía en otro mensaje: “Especialmente preocupante es la curva de incidencia con inicio síntomas en los últimos 7 días, el indicador adelantado, que vuelve a dispararse en vertical”.

¿Cómo puede decir la televisión pública, @rtve@24horas_rne que “el incremento de incidencias es cada vez menor” y que “ya estamos en el pico de la 3 ola”, cuando hoy se ha batido el récord en el AUMENTO de la incidencia 14d (+60 puntos en un solo día)? — Miguel Sebastian (@migsebastiang) January 22, 2021

Críticas de ex socialistas

Como anteriormente se ha mencionado, el caso de Sebastián no es el único recientemente que carga contra la línea informativa de TVE. Dos casos flagrantes son los ex corresponsales de la cadena, Miguel Ángel Idígoras y José Ramón Patterson, así como la ex jefa de los Telediarios, Carmen Sastre. En el caso de José Luis Corcuera, criticaba especialmente las preguntas en 'La Hora de la 1' a la ex portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.

“Esa señora, que yo la veía dando las noticias de El Tiempo, y las daba con una credibilidad notable, no sirve para este oficio. ¿Cómo puede sustentar una pregunta en el criterio de autoridad de un politólogo? Es demasiado para mi cuerpo”, decía en referencia a Mónica López.

Creo que no le caigo muy bien al autor de la ley de la patada en la puerta������. Solo corregirle con los datos de audiencia, son casi el doble de los que dice��. Muy preciso no parece que sea este buen hombre. Me imagino su paso por Interior... https://t.co/Oa10Jz53JJ — Xabier Fortes (@xabierfortes) October 17, 2020

También recientemente recibió Rosa María Mateo un duro palo por parte de un ex ministro aún más reciente, el de Máximo Huertas, que rechazaba diametralmente un programa en prime time en la cadena después de haber pasado por la franja del mediodía la temporada anterior. “La 1 quería que hiciese un prime time y he dicho que no”, explicaba en À Punt, la televisión valenciana.