¿Dónde vive Miguel Bosé? Su exclusiva residencia sale a la luz

Miguel Bosé ha vuelto a la escena mediática por su entrevista con Jordi Évole. A raíz de esta charla, mucho se ha hablado sobre la residencia real del artista.

Tal y como cuenta EL MUNDO, la discreción y el misterio alrededor de su vida siempre ha sido una recurrencia en Bosé. También su marcha estrepitosa al extranjero por la ruptura con su pareja hizo que fueran muchas las incógnitas sobre qué hacía en la actualidad el hijo de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín. Dos años y medio lleva ya en Ciudad de México y los paparazzis tratan de seguir su camino para conocer su día a día. Lo último que se conoce por el medio anteriormente citado es que vive en Las Lomas de Chapultepec, la colonia más prestigiosa de esta ciudad junto a El Pedregal.

La zona en la que reside el cantante fue una de las primeras zonas residenciales de esta ciudad y un porcentaje alto de las residencias que allí se encuentran son de estilo arquitectónico californiano. Miguel Bosé vive actualmente en una mansión de 500 metros cuadrados que ronda los 3,6 millones de euros.

Asimismo, la seguridad es fundamental en esta zona y cuenta con otros rostros visibles como Carlos Slim (uno de los empresarios más ricos del planeta), la actriz y ex primera dama Angélica Rivera o los Azcarrága. De hecho, también vivió Mario Moreno Cantinflas.

El hogar en el que Miguel Bosé educa a sus hijos, protegiéndoles de los focos es un búnker en el que hay cerca restaurantes muy exclusivos, embajadas y consulados así como colegios bilingües. También hay tiendas de ropa muy prestigiosas y cuenta con un atractivo: su cercanía a la capital.

Dentro del residencial que habita Bosé se encuentra un fraccionamiento de Las Lomas llamado Interlomas. Aquí, viven los denominados nuevos ricos con viviendas que pueden alcanzar hasta los 400.000 euros por 160 metros cuadrados. Todo un entorno como se puede entrever de lujos y donde el cantante español trata de llevar una vida discreta y alejada de la opinión pública.

Miguel Bosé da un golpe en la mesa y explica a Évole su postura sobre el virus: "Soy negacionista"

El lado más escéptico de Miguel Bosé con la pandemia lo conocimos el verano pasado, cuando el cantante afirmó en su Instagram su opinión acerca del coronavirus, enfermedad que sigue haciendo verdaderos estragos en nuestro país, donde en algunas comunidades la cuarta ola —posterior a la Semana Santa— parece haberse confirmado.

Durante la entrevista, el primer choque que entrevistador y entrevistado han mantenido, se ha producido nada más arrancar la conversación, cuando el segundo le ha pedido al primero que se quitase la mascarilla. "Quítate esa máscara", le ha exigido Bosé a Jordi Évole al recibirle en la sala de un hotel mexicano, ya que el presentador se encontraba con la mascarilla puesta. "¿Qué me la quite?", se le escucha preguntar a Évole muy sorprendido. "¡Pero ya!", le ha exigido el artista. "Espérate", le contesta el periodista para, acto seguido, hacerle caso. "Yo no hablo con gente con mascarilla", le ha dicho Bosé a Évole.