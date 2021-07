Miguel Ángel, Carolina y Juan Carlos, y los 3.400 contratos indefinidos que la ONCE firmó en 2020

Este miércoles, el Grupos Social ONCE presentó su Informe de Valor Compartido 2020 y sus previsiones para 2021. El dato más reseñable del informe es que el año pasado, en medio de la pandemia, la organización pudo firmar 3.433 contratos indefinidos que llegaron a todas las provincias españolas. De todos esos contratos, 878 fueron exclusivamente en la Comunidad de Madrid, lo que equivale a un 2,5% de los nuevos trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos de España.

Además, el Informe confirma que, en su conjunto, el Grupo Social ONCE mantuvo la cobertura integral para las 71.009 personas ciegas afiliadas a la Organización, incluidas las 2.139 que se incorporaron precisamente en 2020; así como su labor a través de Fundación ONCE con el resto de personas con discapacidad. También intensificó su labor con 14.000 ciegos mayores de 65 años que viven solos, a los que se dedicó 300.000 llamadas telefónicas en apenas tres meses de confinamiento para poder contactar con todos ellos y cubrir cualquier tipo de necesidad generada por la pandemia, bien directamente o bien a través del voluntariado, que también creció notablemente.

Miguel Ángel

Muchas personas con discapacidad se han visto beneficiadas, consiguiendo trabajo indefinido en alguna de las empresas de la organización cómo Ilunion, ONCE o Fundación ONCE. Uno de ellos es Miguel Ángel, quien padece retinosis pigmentaria. Tras 20 años de cerrajero, tuvo que abandonar su profesión a causa de la enfermedad que le impedía ver con claridad. “Hace 10 años empecé a ver mal por las noches. Después, aunque no me tropezaba con todo, si me di cuenta de que me chocaba mucho con la gente, con otras cosas. Y en ese momento le dije a mi mujer que a mí me pasaba algo”.

Tras una operación de cataratas, los médicos reconocieron su enfermedad la cual le impide enfocar correctamente: “Es como si vieras por un tubo. Solo veo lo que enfoco”. Fue en ese momento cuando tuvo que abandonar su trabajo y acudir a la ONCE: “Gracias a la ONCE tengo otra oportunidad de trabajar, me han hecho fijo a pesar de todos los problemas de la pandemia, y me han ayudado mucho. Soy vendedor ”.

Carolina

Un accidente de tráfico provocó la discapacidad física de Carolina. Pero eso no ha conseguido pararla. Ella siempre quiso trabajar con personas con discapacidad. Estudió integración y educación social, y tras acabar la carrera se informó sobre que empresas apoyaban a las personas con discapacidad. Ahí encontró Ilunion, la empresa hotelera de la ONCE.

“Ha sido la primera empresa que me ha permitido desarrollarme como profesional y aprender. Estoy muy contenta porque me ha permitido hacer mi trabajo tal y como había soñado, y tal como me planteaba mi día a día desde la parte laboral”. Su trabajo consiste en la inserción social y laboral de personas con discapacidad y da las herramientas para fomentar esta idea a nivel social.

Juan Carlos

Juan Carlos padece resinosis, pero la suya es atípica. “La mía se dice que es atípica porque no es en vista de túnel, sino al revés”. Se trata además de una enfermedad degenerativa, que poco a poco le ha ido dejando con menos visión. “Me lo diagnosticaron de muy joven, pero lo empecé a padecer mucho tiempo después. Pero va degenerando progresivamente hasta perder el resto de visión”.

Durante todo este tiempo estuvo valiéndose por sí solo, sin ayuda de ninguna organización. Hasta que un día vio que necesitaba ayuda. Y acudió a la ONCE. “Acudí a la ONCE porque necesitaba mucha rehabilitación, y en eso me ayudó mucho la ONCE. Me enseñaron a utilizar el bastón, programas informáticos...”. Él mismo reconoce que ha cambiado su vida. “Han aumentado mi autonomía personal, y eso me garantiza una mayor igualdad de oportunidades”.