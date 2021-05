Metro de Madrid avisa del peligro de un gesto que realizas a diario: "No es un juego"

Es habitual que, si en alguna ocasión has utilizado una escalera mecánica, te hayas fijado en el cepillo que recorre su lateral. Sobre ese cepillo se dice que es útil para limpiar el calzado de aquellas personas que suben o bajan las escaleras mecánicas. No obstante, esto no es cierto.

Metro de Madrid ha despejado cualquier duda al respecto a través de una instantánea en redes sociales. Así, han resuelto esta y han desmontado, además, esta falsa creencia. En la foto, se observa la bota de un ciudadano totalmente destrozada al haber quedado su pie atrapado en las escaleras mecánicas.









"¡Oh, no! Otra vez ha ocurrido. Así quedó la bota de un viajero tras quedar atrapada en la escalera mecánica de Montecarmelo. Por favor, extrema la precaución", escribía la cuenta oficial del transporte público a través de Twitter.

Esta no es la primera vez que el Metro advierte de los riesgos de emplear el cepillo de las escaleras mecánicas para asear zapatos. Hace un tiempo, en el año 2019, publicaron otra fotografía que también trataba de desmontar esa creencia.









"¡Atención! Por su seguridad, no dejes a los niños solos en las escaleras mecánicas. Así quedó la zapatilla de una niña hace pocos días en Legazpi por ir jugando con el cepillo", escribían.

Por tanto, esta problemática se va repitiendo en el Metro y en el uso de las escaleras mecánicas de forma redundante a lo largo de los años.Tanto es así que tratan de concienciar a la población a través de esas fotografías, aunque siempre queda alguien que continúa creyéndose esa leyenda urbana.

¿Cuál es la utilidad real de estos cepillos que se encuentran en las escaleras mecánicas?

Según cuenta Gizmodo, los cepillos sirven para que las personas no se acerquen a las escaleras y disminuir la posibilidad de que queden enganchados. Además, hay una segunda función importante. Estos cepillos sirven de barrera física que evite la entrada de pequeños objetos en la maquinaria interna de la escalera.