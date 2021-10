Mercedes Milá revela las inesperadas consecuencias que ha tenido su accidente en Menorca

La presentadora catalana, Mercedes Milá, se ha sincerado esta semana sobre las inesperadas consecuencias que ha tenido el aparatoso accidente de bicicleta que sufría hace unos días en Menorca. Un incidente que ella misma explicaba en redes sociales a través de varias fotografías en las que se apreciaba el impacto que ha tenido la caída en la parte posterior de su cabeza.

Y es que era la propia periodista la que lo explicaba en su perfil de Instagram: “Pues nada, que me he hecho un buen tajo en la cabeza (en mis stories tenéis toda la historia). Esto nos va a traer suerte seguro para el estreno de #MiláVsMilá. No tengo ninguna duda”. Un comentario que hacía referencia al nuevo programa de entrevistas que presentará Milá centrado en volver a charlas con personajes con los que ya se sentó en el pasado.

“Estoy muy bien, pero ayer tuve un pequeño incidente, vamos a decirlo así, con la bici y me hice un buen tajo en la cabeza. Pero estoy muy bien, el médico me cosió, no sé si Marina, mi community manager os va a poner los vídeos o no”, aclaraba posteriormente en una nueva publicación.









Las consecuencias del accidente para Mercedes Milá



A pesar de las preocupaciones de los seguidores de la comunicadora, era ella misma la que aclaraba que un amigo sanitario la atendió y que se encontraba bien. “Por suerte fue poco, tuve además la suerte de que mi amigo, un cirujano fantástico, Alberto Gil, que está en Menorca, me atendió, me cosió, y aquí estoy, haciendo como decimos los catalanes un poquito de bondad, porque no me dejan moverme mucho, pero vamos, que estoy bien. Creo que esto nos va a traer suerte, ya veréis” .

No obstante, y con motivo de una entrevista con El Español, Milá se mostraba sorprendida por los mensajes que había recibido en los últimos días a consecuencia del incidente. “Muy querida, esa es la verdad. Para mí, las redes sociales han sido un río de cariño muy impresionante. A veces, me tengo incluso que pellizcar para creer lo que estoy leyendo. Con el paso de los años, no sé si será porque yo también me he expuesto más en las redes, me siento querida. Y también lo he hecho en las presentaciones de programas en directo como Gran Hermano, donde compartí con los espectadores mucho de lo que me pasaba. Creo que eso es algo que agradece mucha gente”, comentaba.









Su relación con Telecinco



Otro de los temas que ha querido tocar la que fuera presentadora de 'Gran Hermano' durante los primeros años de vida ha sido su relación con Telecinco y con el hombre al frente, Paolo Vasile. “No, ya no estoy mosqueada. Ya se me ha pasado. Los mosqueos me duran muy poco”, responde a su opinión del italiano tras no haber sido invitada al evento del aniversario de la cadena.

Eso sí, asegura que no ha recibido ni una sola oferta desde la cadena de Mediaset “porque Paolo Vasile no tenía ningún interés en trabajar conmigo”. “Pero no me lo ha explicado con detalle, así que tampoco lo puedo explicar yo”, aclara la hermana de Lorenzo Milá.