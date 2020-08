El mensaje de una rastreadora en plena oleada de rebrotes: "Estemos atentos al móvil"

Durante estas últimas semanas el trabajo de los rastreadores está siendo fundamental en esta oleada de rebrotes de Covid-19. Muchos coinciden en que deberían ser más, algunos dicen que deberían ser externos al servicio de salud y que deberían ser en torno a uno por cada 4.000 o 5.000 habitantes.

Algunas comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid han pedido refuerzos a otras instituciones como el Ayuntamiento de Martínez Almeida. Lo que sí está claro es que una buena parte del rastreo lo tiene el mismo ciudadano. Más allá de cuando alguien dé positivo debe comunicar sus contactos estrechos, cuando el rastreador localiza a los contactos, estos últimos deben coger el teléfono.

De ahí el llamamiento de la rastreadora Alba Medrano, que ha pedido en su cuenta de Twitter que por favor se coja el teléfono, aunque aparezca un número oculto en el móvil, ya que muchos centros de salud o los propios rastreadores llaman de esta forma.

amiguitas sé que todas tenemos issues con coger el teléfono, sobretodo si es un número oculto, pero porfa si os llama un oculto cogedlo porque podemos ser los rastreadores covid (detective covid me gusta llamarme, de hecho), os quiero cuidaos

“Amiguitas sé que todas tenemos issues (problemas) con coger el teléfono, sobre todo si es un número oculto, pero porfa si os llama un oculto cogedlo porque podemos ser los rastreadores covid (detective covid me gusta llamarme, de hecho), os quiero cuidaos”, ha escrito en su tuit, que acumula casi 6.000 me gusta.

Asimismo, el mensaje ha generado todo tipo de comentarios, algunos se quejan del método de llamar en modo oculto y otros han denunciado que el número oculto se usa para publicidad e incluso para estafas, por lo que normalmente genera desconfianza. Algunos además le han recordado a la rastreadora que existen multitud de víctimas de violencia de género que no cogen ese tipo de llamadas por temor a que pueda ser su agresor.

Creo que hay motivos justificadísimos para no atender números ocultos (a mí hace un tiempo me acosó un loco desde uno). Y habrá casos mucho más graves.

No hay que pedirles a las mujeres que cambien, hay que cambiar el sistema y usar otro número.