Médicos de familia avisan: la Atención Primaria está "en caída libre"

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha advertido este martes de que este nivel asistencial está en "caída libre" y que si no se invierte más en Sanidad el sistema sanitario público, que ahora "presenta goteras", acabará cayéndose.

Así se ha pronunciado su presidente, José Polo, en la rueda de prensa en la que la sociedad médica ha hecho balance de este 2022 y en la que ha dejado claro el "hartazgo" que padecen ya los profesionales, cuyas protestas en varios puntos del país son más que "lógicas".

"La reivindicación es lógica y normal", ha enfatizado el doctor, que ha reiterado la petición de que la Atención Primaria suponga el 25 % del presupuesto destinado a Sanidad, que debería ser del 8 % y no del 6,5 % actual respecto al PIB.

Y eso no se hace "en campaña electoral, sino dialogando entre todos". "Lo que no se puede -ha proseguido- es decir una cantidad total; queda muy bonito decir 1.000 millones, pero después hay que repartirlos entre 17, y después hay que ver en qué capítulo. Al final, esa cantidad se va diluyendo".

"Si no se apuesta por la Atención Primaria, si no se invierte más, este edificio que construimos entre todos presentará ruinas. En este momento tiene goteras importantes, pero si no se invierte, se nos caerá", ha avisado.

Polo también se ha referido a la posibilidad de contratar médicos extranjeros para paliar el déficit de profesionales para rechazarla de plano, por un lado, porque presenta el problema de facilitar un contrato fijo al inmigrante, pero sobre todo por la homologación de títulos cuando los médicos españoles tienen una formación de "muy alta calidad".

Sobre ello ha incidido más el vicepresidente de Semergen, Rafael Picó, quien ha recordado que lo primero es "la seguridad del paciente". "No puedes pedir aquí a tus médicos un MIR pero que laboralmente contrates a otros".

Este año, Semergen, que cuenta ya con 13.000 socios, ha organizado congresos y jornadas en las que han participado 10.000 congresistas y se han presentado 9.500 comunicaciones, se han realizado 150 actividades, 120 webinars y ha puesto en marcha el Plan Nacional de Tutores y otro de Residentes porque, según Polo, "si al residente no le inculcamos el amor por la atención primaria, difícilmente" la va a querer.

"Si cuando está con el tutor, el residente solo ve pacientes y está resolviendo problemas, desarrolla una función médica y no burócrata. Al médico le gusta ser médico y no rellenar papeles", ha concluido.