Más de dos millones y medio de menores de 14 años en España tienen sobrepeso u obesidad

Se trata de un problema de salud al que los padres no dan importancia. De hecho, 9 de cada 10 no son conscientes de que sus hijos tienen sobrepeso, y 4 de cada 10 padres con niños obesos no se dan cuenta de ello, “algo estamos haciendo mal como sociedad” nos dice la doctora Mª José Rivero, jefa del servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) y profesora asociada de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos.

En la década de los 90 los médicos empezaron a detectar el problema que llegó a su pico en el año 2011. A partir de ese momento detectaron una tendencia al estancamiento “incluso bajó un poquito”, apunta la doctora Rivero, “pero entre unas cosas y otras, el 40% de los menores de 14 años sigue afectado, entre un 20 y un 25% por sobrepeso y entre un 15 y un 20% por obesidad”

La mala alimentación y el sedentarismo son los factores en los que más se puede influir médicamente para paliar esta tendencia, “es muy curioso respecto al sedentarismo-apunta la pediatra- que en el último informe Aladino aumenta muchísimo los fines de semana, los niños están mucho más pegados a las pantallas que los días de diario”.

El último Informe Aladino se hizo público a finales de 2019. Es un estudio que realiza la OMS en cada país para determinar los hábitos alimenticios de los niños y la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. En sus principales conclusiones señalaba que la prevalencia de sobrepeso es del 23,3% y la prevalencia de obesidad del 17,3% en la población infantil española de 6 a 9 años, según los estándares de situación ponderal de la OMS. Dentro de la obesidad, un 4,2% de los escolares estudiados presentan obesidad severa. Por sexo, el porcentaje de niñas con sobrepeso es significativamente mayor que el de niños : un 24,7% frente al 21,9%.

La doctora Mª José Rivero nos asegura que es imprescindible una implicación a todos los niveles porque nos encontramos con un problema “solamente nos acordamos de la obesidad cuando está implantada y empieza a generar problemas, sobre todo en los niños, nos parece que con el desarrollo les va a cambiar la vida y se van a arreglar los problemas pero no es así, si un niño es obeso tiene muchísimas posibilidades de serlo en la adolescencia y lo será de mayor” . Todo el entorno debería generar un ambiente antiobesogénico, es decir, “una concienciación colectiva”.

La obesidad no es una broma, puntualiza la jefa del Servicio de Pediatría del Hospital de Fuenlabrada, “cada vez estamos viendo más niños si no con diabetes, sí con problemas de intolerancia a la glucosa y en un estado prediabético. También vemos chavales con hipertensión arterial, que no es normal a esas edades, tienen más problema de movilidad y de estima personal. Muchos de estos niños se encierran en casa, generan más ansiedad y se vuelve un círculo vicioso”.

Con respecto a los efectos de las medidas anti-covid, la doctora Rivero tiene sus dudas sobre si van a incrementar los niveles de sobrepeso infantil. Aunque está claro que sí ha influido y para mal en el peso de los adultos. En cuanto a los niños “está por ver, porque con el encierro al final hay más niños que aprovechan el rato que pueden en la calle con sus bicicletas“. Nos anima la doctora a aprovechar lo que nos está enseñando este tiempo. Su optimismo tiene una razón: durante los últimos 4 años han tratado a un niño con obesidad “se movía poco, estaba muy retraído, tenía ansiedad… sus padres aprovecharon los confinamientos para hacer una rutina de ejercicios diarios en la que participa toda la familia”. Este niño, que ahora tiene 11 años “olvidó su ansiedad social al no tener que enfrentarse con otros niños” y ahora, un par de confinamientos después “está dentro de los percentiles”.

A veces, nos explica la pediatra no hace falta ni que pierdan peso, “con mantenerse sirve porque el crecimiento se encarga de repartir esos kilos de más”.