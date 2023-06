Más del 96 % de los estudiantes aprueban la EVAU, pero el 22 % abandona el grado elegido en el primer año

Los estudiantes de Cantabria, Madrid, Murcia y la Rioja han empezado hoy los exámenes de la EVAU, antigua selectividad. Son los primeros de los alrededor de 200.000 bachilleres que cada año se examinan para intentar alcanzar la nota deseada para cursar después el grado elegido en la universidad.

Algo más del 96 % aprueban, pero no conocerán su nota hasta la segunda quincena de este mes y les quedarán apenas unos días para elegir titulación. El 22 % abandonarán el grado en el primer año.

Pistoletazo de salida para la EVAU: Los estudiantes consideran injusto jugarse todo el curso en un examen La prueba supone el 40 % de la nota para el acceso a la universidad y la media de Bachillerato representa el 60 % restante Redacción Digital 05 jun 2023 - 10:16

Mario, a sus 17 años, se sienta este lunes en el pupitre del Aula Magna de la universidad que le toca para hacer el examen de acceso a la universidad con un objetivo muy claro: “tengo claro desde hace mucho tiempo que quiero estudiar Historia y que la nota de corte sea baja me viene muy bien ya que con la EBAU no me siento presionado, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible para evitarme sustos”.

Es parte de ese privilegiado 18 % de bachilleres madrileños que tienen claro la titulación que quieren estudiar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 2 de cada 10 universitarios abandonan la titulación en el primer año, tras el esfuerzo inmenso que les supone afrontar el bachillerato y la selectividad. De estos, solo el 8,8 % se matriculan en otro grado.

Cambio de titulación, fuera traumas

Es el caso de Lucas. “A mí siempre se me dio muy bien las Matemáticas y la Física -nos cuenta-, y, desde pequeño, me habían dicho que si se me daba bien eso, era lo que tenía que estudiar y trabajar de algo así. El primer año de Física me di cuenta de que, por muy bien que se me diese, no me lo estaba pasando bien, no me apasionaba y no era feliz realmente. Así que, me cambié a otra cosa que aunque no se me daba también, sí que me hacía ilusión estudiar”. Y se cambió a diseño de videojuegos.

Las universidades púbicas españolas ofertan 120 grados y el nivel de abandono tiene que ver, sobre todo, con el precio de los créditos, según un informe elaborado por el Ministerio de Universidades.

Pero la mitad de los estudiantes, a estas alturas, se arrepienten o tienen dudas sobre la titulación elegida, y eso está vinculado con la falta de orientación.

El fracaso del sistema



“El abandono de los estudios no obligatorios, universitarios, de FP o de bachillerato, cuesta al sistema público educativo unos 900 millones de euros al año -apunta Ana Cobo, orientadora en un instituto de Málaga y presidenta de la Asociación de Orientadores Educativos-. Con mayor y mejor orientación no se perdería ese dinero y no tendríamos tanto nivel de fracaso. El fracaso es de todo el sistema”.

La orientadora entiende que hay que empezar a ayudar a los alumnos cuando empiezan infantil, desde pequeñitos, para descubrir sus habilidades. Pero en nuestro país ese proceso de acompañamiento comienza cuando empiezan la ESO y no de forma intensiva, porque en España hay un orientador por cada 1.000 alumnos, cuando la UNESCO recomienda uno por cada 250.

Los orientadores trabajan con tests, hablando con las familias y con el estudiante, observando sus notas y su comportamiento. “Es un trabajo a largo plazo que no interesa”.

Se trata de descubrir “los talentos” de cada alumno. “Todos tenemos al menos uno, aunque hay personas que tiene muchos más -algo en lo que somos especiales-, que se nos da bien y hay que encontrarlo. Eso requiere un acompañamiento y, además, la toma de decisiones coincide con la adolescencia que, como todos sabemos, es un momento de especial crisis evolutiva y personal”.

La hora de la elección

120 titulaciones distintas en las universidades públicas, la oferta de las privadas, universidades a distancia y on line, la opción de la FP de grado superior y el 48 % de los estudiantes tienen dudas.

La orientación vocacional, nos cuenta Ana Cobo, tiene como objetivo dar a conocer esta oferta y buscar la forma de que el estudiante “encaje como la pieza en un puzzle, lo que tú eres y lo que tú quieres, para ser feliz y para hacer feliz a la gente de tu entorno”.

Porque aparte de la cantidad de dinero que se pierde por el camino, cuando un estudiante no encuentra su sitio “la sensación de haber perdido el tiempo, el vacío es tremendo. Y no solo para el alumno, también para su madre, su padre, su pareja, para todo el entorno, porque es muy frustrante”.

Las notas de selectividad se conocerán en la segunda quincena del mes. Poco tiempo queda a los aspirantes para encajar su vocación si, como a la mitad de ellos, no llega a la nota de corte. La presión, el miedo al futuro, el temor a fracasar, la adolescencia..., no les es muy propicio.

Suerte, mucha suerte a todos, en los exámenes y en la vida.