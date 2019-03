Mario Vaquerizo, primer embajador masculino de Pantene, luce sus canas

MADRID, 14 (CHANCE)

Tras unos meses complicados de salud, Mario Vaquerizo ha vuelto a colocarse en el foco mediático tras convertirse en el primer chico 'Pelo Pantene'. Y es que sin duda esto es una muy buena noticia para él, ya que como estamos acostumbrados a ver, se cuida mucho su melena y la luce cada vez que tiene un concierto o visita un plató de televisión. Como ya contó en su última entrevista en el Deluxe, ha pasado momentos muy complicados debido a la artrosis degenerativa que padece. Pero ni esto ni muchas otras cosas pueden frenar la inmensa energía que el marido de Alaska tiene dentro.

"Estoy súper contento, sabéis que a mí me gusta ser el primero en todo y sobre todo ser el primer chico Pantene, porque es un orgullo" ha confesado Mario. Además, confiesa que lo más importante es demostrar que el sector masculino también debe cuidarse el pelo: "Lo importante es cuidarse y demostrar que los chicos también nos tenemos que cuidar el cabello, esto no es solo de chicas". Y es como en numerosas ocasiones ha reconocido, ser hombre no es seguir los patrones tan arraigados de nuestra sociedad y por eso afirma que: "Puedes ser un hombre de verdad y cuidar tu pelo igualmente".

MARIO VAQUERIZO SOBRE SUS CANAS: "LAS CANAS SON PRODUCTOS DE SER UNA PERSONA INTERESANTE"

"Soy una persona muy higiénica en todos los sentidos, yo me he dejado las canas porque me gustan a mí y a mi mujer, las canas son productos de ser una persona interesante" confiesa Vaquerizo. Y es que lo cierto es que desde hace un tiempo el cantante de las Nancys Rubias ha dejado el tinte a un lado y ha pasado a lucir su cabello con las canas de la edad. Además, luce un bonito color grisáceo que, a diferencia de muchos hombres, no le hace más mayor.

Mario Vaquerizo nos dio un susto muy grande cuando colgó una fotografía a Instagram transmitiendo los males que le provocaba su enfermedad. Y es que el marido de Alaska ha estado muy fastidiado a causa de su artrosis: "He estado un poco malito pero ya estoy saliendo de todo eso, el reconocimiento está en uno mismo y si luego, te lo reconocen, está genial". Parece que ser embajador de la marca Pantene le ha devuelto la alegría que había perdido estos meses porque asegura que: "Me ha hecho mucha ilusión ser el chico Pantene, además nunca lo ha sido nadie".