Margarita del Val advierte de la sexta ola y los riesgos para los no vacunados: "Es grave"

Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha pronunciado sobre la sexta ola que según algunos expertos (y las cifras) estamos atravesando. La experta, en una entrevista radiofónica ha asegurado que "el número total de fallecidos de esta última oleada es muy alto, más de 16.000 en todo el país, y desconocemos la cifra real de contagios. Es muy grave, aunque no haya esa percepción en absoluto. Tenemos la impresión de que es más probable que nos toque leve por la vacuna, pero en absoluto estamos ante una pandemia acabada".

Además, también ha lanzado un consejo a aquellos que no han recibido ninguna dosis de la vacuna. "Ahora hay una quinta vacuna basada en proteínas que puede ser una opción interesante a tener en cuenta para aquellos que no tenían esa confianza en la vacuna. Les animo a que lo consideren". Y les ha recordado un dato: la posibilidad de sufrir complicaciones en caso de contagio puede multiplicarse por 30.









La investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa también ha indicado que vemos la pandemia desde una óptica demasiado optimista y ha recordado que la ola de contagios por ómicron continúa activa. Por ello, del Val ha apelado a la responsabilidad personal. "Es como si lleváramos unas gafas de colores y viéramos la situación más positiva de lo que realmente es". La experta se encuentra en un evento en Murcia y ha pedido que se trabaje en "tener el aire más limpio ya que nos ahorraríamos muchas enfermedades por vías respiratorias y dificultaríamos una nueva pandemia desconocida. Es importante que lo empecemos a aplicar".









A finales de abril, con el fin de la mascarilla en interiores, Margarita del Val ya lanzó una advertencia y aseguró que el virus permanece. "Que ahora no haya mucha gente infectada no significa que el virus se haya ido", decía. Y no se equivocaba. Ahora, los contagios están subiendo y por eso, la experta ha lanzado estas declaraciones apelando a la responsabilidad de la ciudadanía.

La dilatada trayectoria profesional de Margarita del Val

Que la voz de Margarita sea una de las más escuchada en esta pandemia no es casualidad. Es Doctora en Ciencias Químicas, especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, por la Universidad Autónoma de Madrid, es más conocida en los últimos meses como investigadora científica del CSIC. Cuenta con investigaciones dirigidas a estudiar la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales. Dentro de este campo, ha estudiado varios temas, como el diseño de la primera vacuna experimental. Su trayectoria profesional traspasa nuestras fronteras, ya que ha investigado en el Instituto Federal de Investigación en Enfermedades Virales de Animales, en Tübingen, en Alemania, así como en la Universidad de Ulm, en el mismo país.

Otro de sus papeles importantes es que ha sido representante de nuestro país en la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Las raíces de Margarita están estrechamente vinculadas al mundo de la química. Del Val es hija de químicos y la mayor de cinco hermanos. Además, está casada con un biólogo y es madre de una investigadora en biomedicina y un estudiante de ingeniería. Ella misma ha reconocido en alguna ocasión que eligió la química 'por descarte'. Ha asegurado que la física "se le daba mal", las matemáticas "le habían satisfecho", mientras que la biología le parecía "poco científica".